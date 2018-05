France

Magnifique vidéo de la fédération péruvienne de football, postée sur twitter, où l’on découvre la véritable passion d’un pays qui n’a plus disputé de phase finale de coupe du monde depuis 36 ans. C’était en Espagne en 1982. Le Pérou se raconte aussi à travers son histoire et son économie. Le message est sensible et enthousiaste et s’achève sur ce rendez-vous sportif entre la France et le Pérou. Ce sera le 21 juin.

https://www.koreus.com/video/perou-message-france-coupe-monde-2018.html