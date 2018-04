A l'heure ou les yeux du monde sont braqués sur la Syrie, avec, à l'origine, cette attaque présumée chimique contre la population de Douma près de Damas, le régime syrien est pointé du doigt. Quelle que soit la position de chacun sur ce conflit, il y a là quelque chose de terrible pour les victimes d'abord et pour nous qui regardons Alors un écrivain et pas des moindres Roberto Saviano, auteur de "Gomorra" a lancé une campagne de selfies sur les réseaux sociaux. Chacun se photographie, une main sur la bouche, comme tous ces enfants et ces gens qui ne peuvent plus respirer, Avec ce hashtag #Stopchemichalattaks ("Stop aux attaques chimiques") Le développement des armes chimiques est interdit par le droit international.

Coprirsi la bocca e il naso contro l’uso dei gas in #Siria. Grazie a tutti coloro che con questo gesto simbolico dicono basta agli attacchi chimici. Inutile? Diffondere consapevolezza non lo è mai.#stopchemicalattacks#savesyrianchildren#stopsyriangenocidepic.twitter.com/xhVUN9A8de — Roberto Saviano (@robertosaviano) April 9, 2018