De plus en plus d'armées, qu'elle soient chinoises, russes ou autres, cherchent à recruter les jeunes via la musique pop rock voire rap.

Souvent, la réalité de la vie de soldat n'est pas en rapport avec ce qui leur est présenté. Par exemple en France. La France a un problème spécifique, celui des déserteurs. Les désertions qui se multiplient Environ 1500 l'an dernier selon le journal Le monde. Dans d'autres pays - pas les plus démocratiques- pas de scrupule pour attirer les jeunes, l'armée présente l'armée, la guerre via des clips de rock ou de rap. Exemple en Azerbaidjan : ce clip de la semaine dernière avec une femme en béret vert et en cuir qui chante, des soldats autour d'elle, prêts à dégainer leur fusil d'assaut Des hélicoptères en rafale des chars d'assaut du feu, des flammes et bien sûr le président azerbaidjanais en guest star. En chine on fait la même chose Sauf que c'est du rap. Images de guerre, sensation fortes ... paroles "masculine" explique le journal chinois le quotidien du Peuple. On pourrait multiplier les exemples Alors ce n'est pas une nouveauté , la musique et plus généralement le divertissement est un moyen d'attirer les jeunes mais cela en dit long sur la vision de la guerre que l'on cherche à promouvoir La Russie s'y est déjà essayé il y a quelques années avec un commandant beau gosse ou un fonctionnaire qui tente un rap.

On peut peut-être préférer cet instantané dans un caserne russe, pas du tout destiné à une campagne de recrutement, mais bien plus drôle.