L'association britannique Help Refugees rappelle avec ce petit film que les enfants sont les premières victimes de la guerre et que certains vont vivre cet hiver beaucoup plus de choses difficiles que certains adultes pendant toute leur vie.

En racontant l'histoire d'une famille à travers les yeux d'un petit garçon, l'association Help Refugees réussit à toucher au cœur tous les internautes. En 2 minutes 30, ce dessin animé aux couleurs chatoyantes va nous faire vivre la séparation d'une famille par les bombardements puis le long et dangereux voyage de deux enfants jusqu'à un camp de réfugiés. Mais plus rien ne sera jamais comme avant pour cette famille. Nous ne vous en disons pas plus pour vous laisser être saisi et touché par le message de Help Refugees.

