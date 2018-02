La pub n'a pas traîné sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les chargés de communication du site Thermapolis, la cité de l'eau dans la station thermale d'Amnéville en Moselle y sont allés un fort ! Pour leur campagne sur les réseaux sociaux, ils ont utilisé une photo du site balnéaire avec un slogan : "Chez nous tous les enfants ont le même droit au plaisir de l'eau thermale". Jusque là tout va bien... Sauf que sur la droite de l'image les trois photos incrustées n'ont pas fait rire tout le monde : David Halliday, Laura Smet et les deux filles adoptives de Johnny et Laeticia. Associées au slogan, on comprend vite que l'actualité sur l'héritage de l'Idole des jeunes a inspiré les communicants. Sauf que les commentaires sur Facebook prouvent que l'idée n'était pas des meilleures. La station thermale s'est prise une douche froide : "Vraiment débile" selon Nadège, "Lamentable" écrit Pierre Éric, "Ça vole pas haut" juge Sandrine. La pub n'est pas restée longtemps en ligne, très vite dépubliée. Une suggestion aux chargés de com' de "la cité de l'eau" : ils aurait pu inviter la famille Halliday à venir laver son linge sale... à Thermapolis !

