Les photos de ces enfants, retenus dans des cages à la frontière américano-mexicaine et séparés de leur parents ont soulevé l’indignation à l'échelle mondiale jusqu’à faire plier Donald Trump. Parmi les réactions les plus fortes et révélatrices, celle d'une journaliste qui présente un journal sur la chaîne MSNBC . Elle s'appelle Rachel Maddow . Elle introduit le sujet qui va suivre , enfin elle essaie… Elle est au bord des larmes alors elle demande une illustration qui n'arrivera jamais la camera reste braquée sur elle. Elle n'arrivera jamais au bout. Trop émue la journaliste passe le relais au journaliste qui se trouve au Texas

Elle s'excusera ensuite sur Twitter : "Je suis désolée, écrit-elle, c'est mon travail d'être capable de parler lorsque je suis à la télévision". Sous-entendu : "Je n'ai pas été professionnelle".C'est vrai, et en même temps ça renforce l'émotion évidente de la journaliste. Elle publie ensuite la dépêche qu'elle devait lire.