Vingt lorrains positifs au coronavirus bloqués au Costa Rica, sept d'entre eux hospitalisés

Leur vol retour prévu le 25 janvier avec la compagnie Air France KLM a refusé tous les passagers qui n'étaient pas pourvus à la fois d'un test PCR négatif et d'un test antigénique

Un groupe de 20 touristes originaires de Lorraine, tous positifs au coronavirus, est bloqué au Costa Rica depuis le 25 janvier dernier. Sept d'entre eux sont hospitalisés, les 13 autres sont confinés dans leur hôtel. Ils étaient partis en voyage le 16 janvier dernier dans ce pays qui n'exige aucun test PCR à l'entrée de son territoire. Dans l'intervalle, une nouvelle réglementation gouvernementale hollandaise ne leur a pas permis de monter à bord de leur avion retour : la compagnie KLM exigeant un test antigénique , en plus du test PCR, qui ne pouvait être réalisé sur place. Depuis, ils sont tous contaminés, et n'arrivent plus rentrer.

C'est le deuxième voyage de groupe que Cécile Perez , responsable de l'agence Couleurs du monde, avait réussi à organiser en un an depuis la pandémie. Un groupe de 25 touristes lorrains, originaires de Metz, Thionville et Nancy, ont souscrit à un voyage organisé de 10 jours au Costa Rica, par le biais du Groupement d'action sociale de Moselle (GDAS) Orange et La Poste. Le pays d'Amérique central n'impose aucun test de dépistage du Covid à l'entrée sur son territoire. Les voyageurs sont donc partis sans avoir eu besoin de se faire dépister.

Test antigénique imposé : des centaines de passagers refoulés

Pour rentrer en France, les 25 voyageurs se soumettent au test PCR. Il se révèle positif au coronavirus pour six d'entre eux. Les 16 autres se présentent à l'aéroport le 25 janvier, avec un test PCR négatif. Ils doivent faire escale aux Pays-Bas. Deux jours plus tôt, le gouvernement néerlandais a néanmoins décidé d'imposer à tous les passagers voyageant par avion de fournir un test rapide (« antigénique ») négatif immédiatement avant leur départ, en plus du test PCR négatif déjà obligatoire à réaliser dans les 72 heures qui précèdent. Le test antigénique devant été effectué au maximum 4 heures avant le départ. Plusieurs centaines de passagers sont refoulés, dont les 16 passagers lorrains, qui voyagent avec KLM, une compagnie néerlandaise. Problème : il est impossible de réaliser un test antigénique au Costa Rica, selon leur tour-opérateur.

Le virus importé depuis la France

Les touristes lorrains retournent à leur hôtel. Deux d'entre eux seulement, toujours testés négatifs, rentrent ensuite chez eux via un vol Air France, qui n'exige qu'un test PCR. Les 14 autres voyageurs qui s'étaient présentés à l'aéroport repassent un test PCR qui se révèle cette fois positif. Ce sont désormais 20 lorrains qui sont contaminés : " D'après ce que j'ai pu comprendre à l'hôpital, c'est un virus qui est français. Ils l'ont pris avec eux et se le sont passés pendant les 12 jours de vacances ", déclare Cécile Perez, la responsable de leur agence de voyages.

Sept touristes hospitalisés

Sept des 20 touristes sont hospitalisés au Costa Rica avec des symptômes. Leur guide costaricain est également hospitalisé. Les autres sont confinés dans leur hôtel depuis deux semaines. Ils n'ont pas de symptômes, mais les derniers tests PCR se révèlent toujours positifs : " On ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps le test va continuer d'être positif ", commente Cécile Perez, à pied d'oeuvre tous les jours pour essayer de dégager ses clients de cette situation. Selon elle, les tests PCR réalisés au Costa Rica sont trop sensibles. Chaque test réalisé là-bas leur coûte 100 dollars ( un peu plus de 80 euros).

Guy Poirot, âge de 65 ans, originaire de Metz, fait partie de l'un d'entre eux. Il est hospitalisé à San José, la capital costaricaine, et sous oxygène depuis lundi soir : " Moi ça va bien , mais j'aimerais bien que le groupe puisse rentrer. Je n'ai pas de nouvelles des six autres à l’hôpital, pourtant je leur ai dis qu'il y avait six autres français. La plupart ont autour de 65 ans."

Demande de rapatriement

Guy Poirot dit qu'il attendra le temps qu'il faudra, mais veut juste que ses co-voyageurs non symptomatiques puissent rentrer : " Le Quai d'Orsay ne fait rien, dit-il. J'ai demandé à une attachée de presse de prévenir le maire de Thionville, le maire de Metz, le maire de Nancy, et le Président du conseil départemental de Moselle ainsi que les députés."

Le ministère des Affaires étrangères a été sollicité pour organiser un rapatriement vers la France, qui n'a pas abouti jusqu'à présent. Les touristes avaient souscrit à une assurance voyage "Covid", valable 14 jours après une éventuelle contamination pour couvrir leurs frais, indique Cécile Perez, de l'agence Couleurs du monde, mais celle-ci arrive à expiration. Les touristes vont donc devoir assurer leur confinement à leurs propre frais.