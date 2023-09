Visite de Charles III : à Versailles, un dîner fastueux pour "revigorer" l'amitié franco-britannique

"Revigorer" l'amitié franco-britannique face aux défis du 21e siècle comme la "défense de l'Ukraine et le développement durable", c'était l’objectif du roi Charles III lors de son toast au début du dîner qui s'est tenu dans la galerie des Glaces au château de Versailles, ce mercredi 20 septembre en présence de plus de 150 invités.

"Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle", a lancé Charles III, qui s'est félicité qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre Rishi Sunak aient entamé un "renouveau de l'Entente cordiale" entre les deux pays après les tensions, et l'éloignement post-Brexit. Sa visite en France est un signe d'amitié et de confiance, “un hommage à notre passé et un gage d’avenir” lui a répondu Emmanuel Macron. "Je sais que nous continuerons d'écrire ensemble une part de l'avenir de notre continent, de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun", a assuré le chef de l'Etat.

Le président français reconnaît que les relations franco-britanniques "n'ont pas toujours été pacifiques" mais il veut croire que le "mouvement d'oscillation, cette valse-hésitation magnétique ont contribué à entrelacer nos destins", prouvent que s'il y a un sentiment héréditaire entre nos deux pays, ce n'est pas "l'inimitié, c'est la fascination".

Un écho à la première visite d'Elizabeth II

Le roi Charles III a rendu hommage à sa mère qui avait elle-aussi choisi le château en 1957 pour son premier voyage officiel en France. Mais c'est sur la première venue d'Elizabeth II dans l'hexagone qu'il a tenu à revenir : en 1948, quelques mois avant la naissance du roi. Sa mère, alors princesse héritière, danse avec son époux, le prince Philippe, sur du Édith Piaf dans un célèbre cabaret de Paris, rue Pierre Charron. "Cela a dû me marquer, même six mois avant ma naissance. La vie en rose est encore aujourd'hui l'une de mes chansons préférées", confie le roi Charles III.

"Les Français ont du vin, les Anglais ont de l'humour"

Le souverain britannique a ensuite évoqué, non sans humour, la seconde visite en France de la Reine d'Elizabeth II en 1972. L'ambassade britannique avait tenté, en vain, de faire parvenir des bouteilles de Hampshire pour le banquet. Elles s'étaient retrouvées bloquées par la douane française. "Les Français ont du vin, les Anglais, de l'humour", a conclu Charles III.

Autre moment fort à venir. Le Roi et la Reine feront ce jeudi un arrêt au marché aux fleurs , très apprécié de sa mère qui s'y était promenée lors de sa première visite. Charles III doit également prononcer un discours devant le Sénat.

"Un truc qu'on voit une fois dans sa vie" pour Yann Arthus-Bertrand

"C'est vraiment un truc qu'on voit une fois dans sa vie", s'est réjoui le photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand jeudi matin sur franceinfo. Il faisait partie des 150 personnalités invitées au dîner d'État. "La nourriture était invraisemblable ! C'était quand même extrêmement chaleureux", a-t-il témoigné. Le président de la Fondation GoodPlanet s'est dit "vraiment content" d'être parmi les heureux élus.

Yann Arthus-Bertrand a pu revoir le souverain ; "J'ai des relations très particulières avec le roi que je connais depuis une vingtaine d'années. On se voit une fois par an", a-t-il indiqué. Les deux hommes ont en commun leur engagement pour l'écologie : "Il m'a pris les deux mains et m'a dit : 'J'ai vraiment insisté pour que vous soyez là ce soir'", a-t-il raconté. Yann Arthus-Bertrand décrit le Charles III comme un être "très chaleureux et très tactile".

Il n'en revient toujours pas d'avoir croisé l'acteur Hugues Grant et le chanteur des Rolling Stones : "J'ai parlé à Mick Jagger. Je parle d'écologie et d'environnement. Il me dit appelez-moi et il me donne son email pour ma fondation", a-t-il raconté encore un peu étonné.

Yann Arthus-Bertrand a toutefois un regret : "Ça manquait de vrais Français ! Pourquoi il n'y a pas un facteur ? Pourquoi il n'y a pas un boulanger ? Pourquoi il n'y a pas les Français de la rue invités chaque fois dans ce genre d'endroit pour profiter de ça ?", s'est-il interrogé.