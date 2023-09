Visite du pape à Marseille : l'accueil des migrants, préoccupation majeure pour le souverain pontife

C'est une constante depuis le début de son pontificat, en 2013. À Lampedusa (Italie), quelques mois à peine après son élection, sur l'île de Lesbos (Grèce) en 2021 et ces vendredi 22 et samedi 23 septembre à Marseille , le pape François a fait des migrants l'une de ses préoccupations majeures, s'indignant du sort qui leur est réservé, notamment au sein de l'Union européenne (UE).

Ce séjour dans la deuxième ville de France, bordée par la Méditerranée, intervient d'ailleurs après une nouvelle vague d'arrivées sur l'île italienne de Lampedusa qui a poussé l'UE à adopter un plan d'urgence pour aider Rome à gérer les flux en provenance d'Afrique du Nord, sur une route migratoire devenue la plus dangereuse au monde. Depuis 2014, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a recensé plus de 28.000 disparus en mer Méditerranée, qualifiée par le pape François de "cimetière".

Illustration de son engagement, le souverain pontife a créé au Vatican une cellule spéciale pour réfléchir au sujet ainsi qu'un dicastère chargé des migrations, mais aussi du climat ou des questions liées aux crises économiques ou à la paix dans le monde.

Prendre soin "des plus faibles"

"C’est le seul chef d’État qui s’exprime fortement sur ce sujet, nous le saluons", a commenté Carla Melki, directrice adjointe des Opérations SOS Méditerranée, invitée de l’émission Ma France sur France Bleu ce vendredi midi. "On se rappelle notamment du naufrage d’avril 2021 où nous sommes arrivés avec notre bateau sur une marée de personnes décédées, de cadavres, et c’est le seul qui a pu donner ce message de la honte, ce message qu’il ne peut plus y avoir ce cimetière-là et que nous devons faire quelque chose pour ça", a-t-elle ajouté.

À Rome, relate le journal La Croix (article payant), certains relient cet engagement à une expérience personnelle du pape argentin : "pendant la dictature, il a aidé plusieurs dizaines d’opposants argentins à fuir au Brésil après les avoir cachés, a expliqué une source vaticane à nos confrères. Pour lui, ce qui a toujours compté, c’est de sauver des vies, peu importent les moyens mis en œuvre ou les conséquences."

Aux yeux de François, les migrants font partie des "gens les plus faibles de l’humanité", dont il faut prendre "soin". "Que les migrants qui arrivent en Europe le fassent en raison de la guerre, de la faillite de leur pays ou du réchauffement climatique, cela ne change rien pour le pape, selon cette même source. Il ne différencie pas la guerre et la persécution".

Message "courageux" pour les uns, "ingérence" pour les autres

Mais dans les chancelleries et notamment en France, pays régi par le principe de laïcité, cette implication est diversement reçue. À gauche, des élus ont appelé Emmanuel Macron à écouter le message d'accueil "courageux" du pape, alors qu'une nouvelle loi sur l'immigration est en préparation. À l'inverse, certains à droite critiquent une "ingérence" politique.

"Il faut espérer qu'on ne retienne pas de ce message la critique qui en est faite, mais que la Méditerranée peut être un point d'union", a commenté auprès de l'AFP l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich. Le pape doit en effet se recueillir, avec d’autres leaders religieux locaux, devant le mémorial aux marins et migrants perdus en mer. François devrait s'exprimer. Le sujet sera en outre très probablement abordé lors de son entretien, samedi, avec Emmanuel Macron.