Visite du pape à Marseille: pour l'Archevêque de Poitiers "Le Pape est catholique, c'est-à-dire universel"

Le Pape François est à Marseille ce vendredi 22 septembre et ce samedi 23 septembre à l'occasion de la clôture des Rencontres méditerranéennes, une réunion des évêques et fidèles de la Méditerranée. Durant ces deux jours, le Pape va également déambuler en papamobile, rencontrer Emmanuel Macron et célébrer une messe au stade Vélodrome. Un voyage où il sera principalement question des inégalités, de l'écologie et des migrations.

Un engagement symbolique sur la question des migrants

Le Pape François va d'ailleurs se recueillir au Mémorial des marins et migrants disparus en mer au cours de son séjour à Marseille. Il faut également rappeler que dès sa prise de fonction, il a fait de la question des migrants un cheval de bataille. Son premier voyage officiel était d'ailleurs sur l'île de Lampedusa. Cette implication sur cette question est très symbolique explique Monseigneur Pascal Wintzer, Archevêque de Poitiers. "Cet engagement vient du fait que le pape est catholique et catholique veut dire universel. Il représente cette Église catholique qui est faite de l'humanité de l'ensemble des pays". Il faut aussi souligner la vie personnelle du Pape rappelle l'Archevêque : "Il est d'une famille immigrante, il est Argentin, mais il porte un nom Italien et ses parents sont venus en Argentine et ont été migrants. Et cette réalité là, elle marque sans doute davantage encore en Amérique latine puisque ce sont des pays de fortes migrations. Et on comprend l'attention du pape à ces réalités".

Le Pape est revenu sur la question des migrants le week-end dernier après la messe de l'Angélus, rappelant que "ce n'est pas un défi facile" , qu'il faudra "l'affronter ensemble". Ces prises de paroles, cette thématique au cœur d'une visite papale, tout cela intervient dans un contexte particulier. Plusieurs milliers de personnes sont arrivées depuis quelques jours sur l'île de Lampedusa, en provenance du nord de l'Afrique, par ailleurs la France s'apprête à légiférer via le projet de Loi Immigration. Mais attention, pas question pour le pape d'intervenir d'une quelconque façon explique Monseigneur Pascal Wintzer. "Le pape ne remet pas en cause la légitimité des États à prendre des lois, mais il interroge toujours ces lois ou ces États en rappelant que l'humanité est unique et donc c'est cela qu'il interroge : comment nous traitons nous les uns les autres, est-ce avec respect ou est-ce dans une sorte de méfiance les uns vis à vis des autres" précise l'Archevêque de Poitiers.

Une messe en présence du Président de la République

La venue du Pape n'a pas échappée aux polémiques, notamment sur la présence d'Emmanuel Macron à la messe que célèbrera le souverain pontife au stade Vélodrome samedi. La gauche a dénoncé une atteinte à la laïcité, entre autre. "Je crois qu'il y a un vieux fond de soupçons. Il peut y avoir un soupçon de se dire que la République voudrait en quelques sortes se faire bien voir des catholiques pour gagner quelques voix et puis inversement est-ce que les catholiques ne vont pas en profiter pour imposer leurs vues et influencer la pensée d'Emmanuel Macron?" réagit l'Archevêque de Poitiers, Monseigneur Pascal Wintzer qui appelle à la raison*. "Je pense que chacun est en capacité, Emmanuel Macron en particulier, de garder sa liberté de pensée, de parole et de décision. Et le pape parlera, certes. Ça n'empêche pas le Président de la République d'agir comme il doit agir en toute indépendance, avec sa liberté de conscience et en fonction des responsabilités qui sont les siennes"* ajoute l'Archevêque de Poitiers pour qui cette rencontre entre les deux chefs d'État est une bonne chose.