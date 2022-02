"On vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête " témoigne la femme d'un militaire palois au Mali

Ne pas trop réfléchir pour ne pas sombrer, tout en étant préparée au pire. C'est la gymnastique mentale à laquelle est confrontée Cécile, 43 ans, mariée depuis près de 15 ans avec un militaire palois rentré à la mi-décembre du Mali. Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 17 février que les troupes françaises engagées depuis neuf ans dans l'opération Barkhane, de lutte anti-terroriste au Mali, se retirent, la quadragénaire témoigne de son quotidien pendant les quatre mois "d'Op'Ex", d'opération extérieure, de son époux.

"J'essayais de ne pas trop penser, de ne pas me mettre martel en tête. Sinon j'aurais passé mes journées sur le canapé, devant les chaînes d'infos en continu, jusqu'à ce que je vois tomber l'info que j'attendais." Les informations, elle ne les regardait jamais en présence de ses deux enfants, âgés de 8 et 11 ans pendant l'opération de leur père. "Sauf une fois, pendant un trajet en voiture, où je n'ai pas fait attention et où nous avons entendu à la radio l'annonce d'un décès. Mon fils, que je croyais absorbé dans son jeu vidéo, a tout de suite levé la tête et demandé de quoi il s'agissait. Je lui ai expliqué que ce n'était pas Papa et que ce n'était pas quelque chose qui pouvait arriver à Papa. Mais c'était difficile à gérer".

Rassurer les enfants tout en étant, même si elle ne le formule pas ainsi, inquiète elle-même. "Je sais que cela fait partie du package du bonhomme. Quand j'ai rencontré mon mari, il était déjà militaire." Le fait que le pire puisse arriver, elle l'a abordé avec lui. "Ce n'est pas forcément quelque chose que les couples du même âge font étant donné qu'à part un accident de voiture, il y a peu de chance que quelque chose se passe avant. Nous, on sait qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête quand il est au boulot. On l'a abordé une fois, c'est fait. Après, bien sûr, on reste humains."

Cécile n'est pas forcément rassurée que l'opération Barkhane se termine puisque, d'abord, elle s'attend à ce que les troupes ne se retirent pas du jour au lendemain et à ce que son mari retourne au Mali au moins une fois, et parce que "si ce n'est pas le Mali ce sera ailleurs, et pas forcément plus serein."

53 militaires sont morts au Mali depuis 2013 dont, en novembre 2019, les sept militaires du 5e RHC de Pau morts dans un accident d'hélicoptère. Environ 200 militaires des régiments de Pau sont actuellement au Mali et certains pourraient être redéployés dans d'autres États dans lesquels les groupes armés sévissent. La France reste engagée militairement au Sahel et dans le Golfe de Guinée.