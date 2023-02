Yara Zirba, étudiante originaire d'Alep, témoigne de la situation après le séisme côté syrien

Le séisme, et sa forte réplique, du 6 février dernier ont ravagé les villes turques situées autour de l'épicentre et de la cité de Kahramanmaraş mais aussi fortement touché la Syrie toute proche. Dans une partie de ce pays qui est encore en état de guerre et d'où les témoignages parviennent plus difficilement. L'acheminement de secours et d'une aide internationale y est aussi plus compliqué. Témoignage sur France Bleu Isère, côté syrien, de Yara Zirba, étudiante à l'école de journalisme de Grenoble et originaire d'Alep, à 150-160 kilomètres à vol d'oiseau de Kahramanmaraş.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère : Première question Yara Zirba, est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre famille qui est encore à Alep ?

Yara Zirba : Oui, quand j'ai entendu la nouvelle assez tôt lundi j'ai envoyé des messages pour avoir des nouvelles. Toute ma famille n'a pas été touchée, aucun membre de ma famille n'a été blessé ni tué. C'était un jour d'horreur pour eux mais heureusement il n'y a pas eu de victimes.

Parce qu'ils l'ont senti la secousse à Alep ?

Oui, oui, carrément. C'est absolument pas loin de de l'épicentre et tout a vibré. Ils disent que le séisme a duré 30 secondes et que tout a bougé, les vitres, les placards qui se sont ouverts... Ils sont sortis en fait dans la rue aussi pour s'écarter du danger, et puis après il y a eu les répliques qui ont aussi été ressenties là bas.

Des bâtiments se sont effondrés à Alep ?

Oui notamment dans le centre d'Alep. J'ai vu notamment sur une vidéo trois bâtiments sur un ensemble de quatre qui se sont effondrés. C'est comme si c'était une démolition, enfin... tout est tombé.

De Turquie nous avons beaucoup d'images qui nous arrivent, beaucoup de témoignages également. Est-ce que votre famille en Syrie sait comment ça se passe un peu plus haut, au nord, nord-ouest d'Alep, en s'approchant un peu plus de la frontière turque ?

Non pas vraiment, mais il y a des infos qui circulent, beaucoup sur les réseaux sociaux avec les gens qui viennent, avec leurs témoignages, qui racontent leur histoire. C'est comme ça aussi que beaucoup d'associations opèrent pour des opérations de secours ou de distribution.

Dans son dernier bilan l'OMS parle de "plus de 21.000 morts" dont "plus de 18.000 côté turc". Est-ce que le nombre de morts côté syrien est encore sous-estimé à votre avis ? Dans un secteur de la Syrie qui est par ailleurs encore en guerre.

Il est sous-estimé parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de monde qui est coincé sous les décombres, que ce soit à Alep ou dans toutes les villes touchées. Et ces chiffres-là, je ne sais pas s'ils sont issus aussi de la zone d'Idlieb, qui est plus ou moins sous le contrôle du gouvernement...

Effectivement cette zone est en partie tenue par les rebelles...

C'est surtout que les deux côtés ne communiquent pas et donc c'est très difficile d'avoir des informations.

Et évidemment, il n'y a aucune organisation gouvernementale syrienne qui entre dans la zone ?

Non.

Côté humanitaire, on sait qu'il y a un premier camion qui a réussi à passer la frontière entre la Turquie et la Syrie pour aller apporter de l'aide mais ça reste très compliqué. Est-ce qu'il y a néanmoins des choses qui se mettent en place ? Est-ce que votre famille voit passer des associations ?

Pour le moment les seules associations qui interviennent, de ce que j'ai entendu, ce sont des associations locales à Alep.

Quel sentiment on a quand on est syrienne dans ces moments-là ? Lorsqu'on a fui son pays qui est ravagé par la guerre depuis maintenant une décennie et qui il y a un tremblement de terre ?

Alors au début, quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai pas pensé que ça allait prendre cette ampleur-là. J'ai entendu un séisme, mais je ne pensais pas qu'il allait être aussi fort que ça. La première chose à laquelle on pense, c'est notre famille qui est restée là-bas. Moi, j'ai pu quitter la Syrie il y a plus de onze ans maintenant mais c'est sûr que c'est la peur qui nous prend. Parce que c'est différent de la guerre, mais toutes les scènes qu'on voit là, qu'ils ont revues les Syriens, ça rappelle en fait la guerre.

Ça donne le sentiment que le sort s'acharne aussi ?

Oui, oui, oui, c'est une crise qui s'ajoute à un catalogue de crises que le peuple syrien vit depuis maintenant dix ans et même plus.

Un conseil si vous avez envie d'aider les sinistrés en Syrie : passez par les grandes associations humanitaires, Secours populaire, Croix-Rouge etc. C'est le moyen le plus simple, tant la situation est incertaine et compliquée dans ce pays, de s'assurer que des dons serviront bien sur place quand et si l'aide internationale parvient à passer. Attention aux appels d'argent de particuliers ou de petites associations inconnues.