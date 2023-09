L'appel à l'aide de Marie a marché, sa jument a trouvé une famille d'accueil

Grâce à l'appel à l'aide qu'elle a lancé sur les ondes de France Bleu La Rochelle, Marie a enfin trouvé une famille d'accueil pour Midway, sa jument adoptée il y a une vingtaine d'année. Gravement malade, Marie ne peut malheureusement plus s'occuper de Midway, qu'elle qualifie de "très douce et très gentille". C'est pourquoi le cœur lourd, elle cherchait à confier sa jument de race anglo-arabe. "J'ai reçu une dizaine d'appels, dont celui de Emma-Lola, une petite fille de 13 ans", explique Marie, soulagée.

Une nouvelle famille aimante

Même si Marie a beaucoup de mal à laisser partir Midway, elle sait qu'elle est entre de bonnes mains, "c'est une petite fille qui a beaucoup insisté, sa famille n'a pas l'argent pour lui acheter un cheval". En plus de ça, Midway ne sera pas seule car Emma-Lola a déjà un poney, "Daisy n'aime pas rester seule alors je la laisse dans mon club d'équitation, maintenant qu'on a Midway, je vais pouvoir les avoir toutes les deux dans mon jardin", explique l'adolescente avec enthousiasme.

Pour aider Marie à traverser son parcours médical compliqué, Emma-Lola veut maintenir le lien entre Midway et elle, "je compte lui donner des nouvelles assez souvent, lui envoyer des photos, puis elle pourra venir la voir si elle le souhaite". Car c'est ça le petit bonus : Emma-Lola habite à 1h30 de route de Marie, "j'ai déjà demandé à un ami de m'y amener", affirme Marie.

Quand Marie a dû faire un choix entre toutes les candidatures, c'est venu naturellement, "beaucoup de personnes m'ont dit de la donner à un boucher, j'en serai incapable et je me suis dit que la seule personne qui n'y penserait jamais, c'était une petite fille". Pour Emma-Lola, même si elle ne peut pas monter la jument à cause de ses problèmes de dos, Midway est une bénédiction, "on ira faire des promenades à pieds dans les champs", dit l'adolescente.