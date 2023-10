L'Ile-Rousse terrain de jeu du Corsica Bike Festival

L'Ile-Rousse sera fin octobre le terrain de jeu du Corsica Bike Festival.

Un événement phare pour l'arrière-saison touristique en Balagne. Le festival du vélo et du VTT se déroulera les 27, 28 et 29 octobre, à L'Ile-Rousse et les communes alentours. Au programme : un salon, des spectacles, des initiations, des concerts, mais surtout : du très haut niveau avec la finale de Coupe de France en VTT Enduro Series dans laquelle les meilleurs pilotes de l'Hexagone vont venir s'affronter.

Le Corsica Bike Festival devrait attirer pour sa deuxième édition 360 pilotes et près de 5.000 visiteurs. L'événement est organisé par l'Office de tourisme de L'Ile-Rousse - Balagne, qui affiche sa volonté de contribuer à l'essor de l'activité touristique hors saison.

"L'année dernière, sur ces trois journées, les restaurants de L'Ile-Rousse ont pu faire leurs chiffres du mois d'août, souligne Jean-Michel De Marco, le directeur de l'Office de tourisme de L'Ile-Rousse - Balagne. Pour la fin octobre, c'est plutôt intéressant pour notre microrégion."

