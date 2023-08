La Mayenne en vigilance orange pour les orages

Après la chaleur, les orages. La Mayenne devrait connaître ce jeudi des orages parfois violents, Météo-France déclenche le niveau de vigilance orange entre 6h et 15h ce jeudi 24 août.

Deux vagues d'orages devraient passer au dessus de la Mayenne, et pourraient provoquer des averses de grêle en plus de fortes rafales de vent et d'une forte intensité électrique. Météo France appelle à la prudence