Le ministre du Logement annonce l'encadrement des loyers au Pays Basque

Tous les ans, tout ce que le pays compte comme décideurs sur le logement, a rendez-vous dans le minuscule village de Bunus (134 habitants) en Basse-Navarre, au Pays Basque. Les "entretiens d'Inxauseta" rassemblent chaque année les politiques, bailleurs sociaux et associations qui débattent librement. Un think tank à ciel ouvert duquel émergent annonces et propositions, au cœur du Pays Basque durement frappé par la crise du logement .

Ce vendredi 25 août, le ministre chargé du Logement depuis juillet 2023 , Patrice Vergriete, a respecté la tradition en annonçant aux décideurs du Pays Basque que la communauté d'agglomération bénéficierait de l'encadrement des loyers pour les 24 communes de la "zone tendue". Cette mesure fixe un plafond aux propriétaires et prévoit d'autres mesures, mais elle est réservée aux grandes métropoles comme Paris et certaines communes d'Île-de-France, Lille , Lyon, ou encore Montpellier.

Les entretiens d'Inxausseta sont organisés en pleine campagne, au milieu des champs © Radio France - Oihana Larzabal

C'est oui pour l'encadrement des loyers

La mesure d'encadrement des loyers, si elle est votée avant la fin de l'année, ne pourra pas être effective avant 2025, prévient Jean-René Etchegaray, président de la communauté d'agglomération Pays Basque (CAPB) qui est candidat à cette mesure depuis un an . Et le ministre a prévenu, c'est donnant-donnant : "L'État doit donner des outils de régulation aux élus locaux. Ils s'en servent ou pas, ils assumeront devant leurs électeurs. Mais ça doit être donnant donnant : plus d'outils en échange de l'accueil des plus fragiles. Les élus locaux doivent assumer leur part : je pense à la loi DALo, il faut qu'ils créent plus d'hébergements d'urgence".

Changement de fiscalité pour les meublés touristiques

Les meublés touristiques, connus depuis quelques années comme "appartements Airbnb" ont droit en France à un abattement fiscal de 71%. Une hérésie pour les associations, quand les locaux ont du mal à trouver à se loger. Elles ont déjà organisé des manifestations rassemblant plusieurs milliers de personnes pour dénoncer ce paradoxe. Le ministre s'est montré favorable à un changement de fiscalité, mais il faudra en passer par la loi. Le député Iñaki Echaniz (NUPES) a demandé que ce changement soit inscrit dans la loi de finances qui sera discutée fin octobre.

Finalement, la CAPB a demandé au ministre que la "zone tendue" de 24 communes de la côte basque englobe cinq à six communes supplémentaires, dont celle de Saint-Pée-sur-Nivelle.