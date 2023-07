Le réseau électrique paré pour la saison estivale, annonce EDF Corse

Assurer l'équilibre entre l'offre et la demande électrique, c'est la principale volonté d'EDF Corse pour la saison estivale. Lors d'un point-presse tenu ce mardi sur son site d'Aspretto à Ajaccio, le fournisseur a présenté sa stratégie pour l'été 2023.

Des conditions favorables pour cet été

Une situation jugée relativement favorable selon plusieurs facteurs : une consommation électrique en baisse depuis le début de l'année, notamment due à un hiver relativement doux qui n'a pas causé de tension sur le réseau. De plus, les nombreuses averses ont rempli les réserves des principaux barrages hydrauliques de l'île, ce qui permet de mieux anticiper les risques potentiels.

"Nous sommes dans une situation idéale, se réjouit Vincent de Rul, directeur Régional d’EDF en Corse. Les barrages de Tolla et de Calacuccia sont respectivement à 98% et 100% de taux de remplissage, de même pour les principales retenues d'eau de Corse, cela nous met dans une situation confortable pour débuter l'été."

Mais si les voyants sont au vert, la vigilance reste, tout de même, de mise. "Ces dernières années, nous avons constaté une hausse importante de la consommation électrique lors de l'été, précise Amandine Bono, cheffe du service de gestion électrique EDF Corse. On s'attend donc à une consommation au-delà de 400 mégawatts pour les journées les plus chaudes."

Vincent de Rul et Amandine Bono dans les locaux d'EDF d'Aspretto, mardi 3 juillet. © Radio France - Laurent Di Fraja

Pour éviter tout risque de délestage lié à une surconsommation d'énergie, la prévention est essentielle. "A l'approche de l'été, on réalise des simulations sur plusieurs milliers de scénarios sur lesquels on tient des aléas, souligne Amandine Bono. On fait en sorte d'avoir une probabilité de recours à des moyens de délestage la plus faible possible. C'est pour cela que l'on réalise tous les travaux de maintenance nécessaires avant la saison estivale et l'on s'approvisionne à l'aide de groupes électrogènes."

Une plateforme de suivi de l'état du système électrique en Corse

EDF a également annoncé le lancement une plateforme, nommée "eCorsicaWatt ". Accessible à tous par le biais d'un QR Code, l'interface permet de visualiser la prévision de l'état du système électrique en Corse sur trois jours avec un code couleur : vert pour un réseau électrique normal, orange pour quelques tensions sur le réseau à des horaires définis, et rouge pour une consommation excessive sur l'île et un risque de délestage.

La direction a annoncé vouloir déployer ce dispositif à l'ensemble des points d'arrivée de l'île (aéroports et ports) mais également au sein de diverses structures afin de concerner un maximum de personnes, aussi bien résidents que touristes.