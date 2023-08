Le tourisme en Corse face à ses paradoxes, la mise au point de la ministre Olivia Grégoire

À entendre Olivia Grégoire, l'année 2023 est donc ce que l'on nomme "un grand cru". "Cela n'a pas été parfait dans toutes les régions", concède cependant la ministre, "notamment chez nos amis Corses". Olivia Grégoire annonce une baisse de 5% des traversées en Ferry et de 15% dans les hôtels insulaires. Plusieurs facteurs sont en cause selon elle : La chaleur qui a détourné les vacanciers vers le nord de la France mais aussi les prix avec des augmentations dues à l'inflation ou à des abus sur les tarifs. La ministre déléguée au tourisme relève aussi des défauts dans la communication faites par certaines régions.

"Il y a peut-être eu -et on en train de faire remonter les estimations de l'UMIH et du GHR- certains départements qui ont eu moins de fréquentation" dit la ministre. "Entre ceux qui vous font des panneaux 4x3 en vous disant qu'il y a trop de monde et qu'il y a trop de gens sur les plages, et qu'il faut tuer les touristes et que le sur-tourisme va tuer le tourisme... Entre ceux qui -et j'en ai quelques-uns en tête- cet été à 34°C en Corse vous parlent de canicule mortelle. 34°C un 18 août, ou c'est moi qui ai perdu la raison, mais bon, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup d'actu... Mais quand même... Tout ça n'a pas fait beaucoup de bien dans l'absolu".

Selon Olivia Grégoire, dans l'île, 10%, au moins, de la clientèle, s'est également détournée de l'hôtellerie classique pour les locations, ce pourcentage devrait être bien plus élevé quand les chiffres de fin de saison seront consolidés. Mais cette problématique est, elle, nationale.... depuis le début de l'été, en France, l'hôtellerie classique baisse de 2%, le plein air gagne 2% quand le secteur locatif s'envole à plus de 11,8%.