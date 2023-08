Les baignades et activités nautiques sont interdites sur deux plages de Royan

A partir de ce jeudi 3 août, la municipalité de Royan interdit la baignade et les activités nautiques sur les plages de Pontaillac et Foncillon. Depuis quelques jours, la qualité de l'eau se serait dégradée suite aux fortes pluies qui ont engendré un ruissellement important et des rejets pluviaux. Pour rouvrir la baignade à tous, des prélèvements d'eau ont été effectués, les résultats d'analyses sont attendus demain, vendredi 4 août. En attendant, seules les activités encadrées comme le jet ski et la voile sont autorisées.

