Les Pyrénées-Atlantiques viennent de vivre leur mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

Le précédent record de chaleur datait de 1958. Il est officiellement tombé en cette fin de mois de septembre, historiquement chaud pour le département des Pyrénées-Atlantiques.

Chaleur exceptionnelle

"On a observé une température moyenne de 20,16 degrés pour les Pyrénées-Atlantiques, soit trois degrés supérieurs à la normale", confirme Andréa Cachard, météorologiste à Météo France.

Pour ce qui est des températures maximales, "c'est le deuxième mois de septembre le plus chaud depuis 1955". Le mois de septembre 2023 a enregistré en moyenne 26,11 degrés. Il n'y a qu'en septembre 1964 (avec 26,28 degrés), où les Pyrénées-Atlantiques ont connu des températures maximales quotidiennes aussi hautes.

Des records de chaleur, Météo France craint d'en constater malheureusement dès le début du mois d'octobre 2023 qui débute sous un soleil de plomb. Avec un pic des températures prévu lundi 2 octobre : 33 degrés prévus sur le littoral et 34, voire 36 dans les terres. La masse d'air chaud s'échappera finalement mardi 3 octobre "grâce à l'arrivée d'une perturbation", indique Andréa Cachard, qui va casser l'anticyclone. Les températures sont censés descendre d'une dizaine de degrés.

Un mois très chaud mais pluvieux

Le mois de septembre a été très chaud, comme partout en France métropolitaine, mais pas forcément très sec. Les précipitations ont même été supérieures à la normale avec 123 mm de pluie tombés sur le mois de septembre, contre 105 mm en moyenne.

"On a eu pas mal d'épisodes pluvio-orageux avec quinze premiers jours de septembre, rappelle la météorologiste. Et on a eu la perturbation du 21 et 22 septembre, associée à l'ancien cyclone Lee, qui a apporté énormément de précipitations sur le département, notamment le 22 septembre, où on s'est retrouvé dans un ciel de traîne, qui en général amène pas mal de pluie sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques."

Pas question de parler d'été indien

Attention à celles et ceux qui utilisent l'expression "été indien" à tort et à travers. "L'été indien, c'est quand on a une période météo assez chaude par rapport à la normale", précise Andréa Cachard. Donc là, c'est ce qu'on a actuellement. Mais l'été indien, c'est aussi quand on a eu une période de gel juste avant. (...) Donc on va plutôt parler dans une prolongation de l'été qu'un caractère indien."