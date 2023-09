Les vacances ne sont pas terminées sur l'île de Ré

Trois jours après la rentrée scolaire, certains prolongent leurs vacances sur l'île de Ré. Des vacances en septembre, ça veut surtout dire plus de calme, moins de monde, des pistes cyclables praticables, mais aussi des tarifs réduits. Selon Camille Virgino, directrice du camping Flower Le Bel Air à la Flotte en Ré, "c'est ça qui est attractif". Dans le camping de l'île de Ré, les 205 places disponibles sont réservées jusqu'à la mi-septembre. "On est en septembre alors on a énormément de retraités et d'étrangers", explique la directrice.

Le mois de septembre, rendez-vous des retraités

Chaque année, Rémy et Marc se donnent rendez-vous au camping Flower Le Bel Air, et chaque année, c'est au mois de septembre. "Quand on vient, tout le monde est reparti, que ça soit dans le camping ou dans les rues, tout est beaucoup plus calme", explique Rémy, retraité de 76 ans. Les camping-car garés l'un à côté de l'autre depuis des années, ils refusent de venir en août ou en juillet. "Je l'ai fait une fois avec mes petits-enfants, il y avait beaucoup trop de bruits, beaucoup trop de vélos sur les pistes cyclables, on n'était jamais tranquilles", poursuit Marc.

Le calme et le bruit du vent ne sont pas les seuls critères à prendre en compte quand on réserve un camping en septembre, "c'est beaucoup moins cher qu'en pleine saison", affirme Aline, vacancière belge. Du côté des emplacements de camping-car, "ils passent de 50 euros en juillet à 25 euros en septembre", détaille Camille Virgino. Pour les locations immobilières, "j'ai loué un cabanon 200 euros la semaine au lieu de 1.000 euro au début du mois d'août", poursuit Aline.

Cet été, et particulièrement depuis le début du mois de septembre, le personnel du camping a remarqué le retour de la clientèle anglophones sur l'île de Ré. "On a un groupe de vacanciers anglais et ils nous prennent environ 40 emplacements ce qui représente 80 personnes", affirme Camille Virgino, directrice du camping Flower Le Bel Air à la Flotte en Ré.