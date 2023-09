Libération de la Corse : souvenirs de famille, de village et évènements maintiennent la mémoire

Depuis ce lundi et jusqu'au début octobre RCFM vous fait revivre la Libération de la Corse à l'occasion des 80 ans de cet évènement historique, chaque matin une chronique sur un temps fort de la Libération de la Corse.

Des commémorations ont lieu cette semaine à Ajaccio où le soulèvement avait débuté le 9 septembre 1943, ce samedi des célébrations officielles ont donc lieu dans la cité impériale notamment. Le souvenir et le devoir de mémoire on en parlait justement ce vendredi matin en direct avec Marguerite Pellegri-Mondoloni, la directrice de l’Office National des Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) de Haute-Corse, invitée de la rédaction.

Que reste-t-il de cette Histoire ?

80 ans après la Libération de la Corse, il reste énormément de choses à faire connaitre et à transmettre aux jeunes générations, et c’est la mission essentielle de l’ONACVG. « Le challenge aujourd'hui, c'est d'intéresser les jeunes à la mémoire, à notre Histoire, à l'Histoire locale et la recontextualiser dans l'Histoire nationale. Il consiste à transmettre alors qu'on assiste à la disparition progressive des témoins de chair. » Explique la présidente de l’Office pour la Haute-Corse, Marguerite Pellegri-Mondoloni selon qui « il faut faire évoluer la méthode, trouver de nouveaux vecteurs de transmission qui ont la côte auprès des jeunes, le numérique, le rallye citoyen, les ateliers pédagogiques, les concours de bande dessinée par exemple. »**

Pour elle en Corse il faut également s’appuyer sur la spécificité de l’Histoire locale « la première des choses, je pense, c'est l'histoire locale et familiale, d'intéresser les jeunes au plus près, il faut les encourager à interroger leurs parents, grands-parents qui eux-mêmes ont vécu ces événements à travers les témoignages de leurs ascendants. Tout part de là pour ensuite faire le lien avec l'histoire nationale. » Explique-t-elle.

Une démarche déjà mis à profit dans le cadre d’un concours organisé par l’ONACVG en lien avec la Première Guerre mondiale : « Il faut que les jeunes recherchent ce type de témoignage des courriers, c'est tout l'objectif de notre concours, les petits artistes de la mémoire qui incitent les jeunes à construire, à produire ce carnet de poilus à partir de l'histoire d'un soldat de leur village qui a participé en l'espèce à la Première Guerre mondiale. »

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Marguerite Pellegri-Mondoloni ⤵

