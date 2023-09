MACOTAB : Les raisons de la fermeture de la dernière manufacture de tabac de France

Une page va devoir se tourner pour les 29 salariés de la MACOTAB à Furiani. La dernière manufacture de tabac de France ferme ses portes. C'était un bruit de couloir depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette fois-ci, l'information est officielle. La MACOTAB, usine installée au sud de Bastia depuis 1964 et qui produit chaque année 850 millions de cigarettes, cessera de fonctionner au 31 décembre 2023.

ⓘ Publicité

"Tous les indicateurs économiques nous l'imposent"

"Tous les indicateurs économiques nous l'imposent", affirme la direction de Seita Imperial Tobacco, la société propriétaire de l'usine. La direction qui promet de "considérer l'humain" et propose deux mois de négociations sociales avec les salariés, au lieu de deux semaines comme le préconise le cadre légal. Une procédure qui démarre ce jeudi 28 septembre. Des discussions lors desquelles il va donc être question de l'avenir des 29 salariés. Des possibilités de reclassement sur le continent ou à l'étranger ; puisque Seita Imperial Tobacco est une multinationale. Des départs à la retraite anticipés. Des reconversions professionnelles avec des plans de formation. On va aussi discuter des indemnités de départ.

"Baisse continue des volumes légaux des produits du tabac en France, fin progressive de l'avantage fiscal pour la Corse..."

Plusieurs raisons ont motivé la direction à fermer la MACOTAB. “D'une part, la baisse continue des volumes légaux des produits du tabac en France qui sont remplacés malheureusement peu à peu par la contrebande et par la contrefaçon" explique Cyril Lalo, responsable des affaires publiques de Seita Imperial Tobacco. Et d'ajouter : "Il y a eu une dénonciation d'un contrat par Philip Morris France, pour qui MACOTAB produisait une partie des volumes et il y a la fin progressive de l'avantage fiscal des produits du tabac à destination de la Corse. Ces trois éléments ont conduit à cette décision de lancer ce projet de fermeture".

Même si cette annonce n'est pas une surprise pour le personnel, c'est tout de même un grand chapitre qui se ferme. Dans sa meilleure période, la MACOTAB avait compté jusqu'à 200 employés, s'imposant comme l'un des fleurons industriels de la Corse.