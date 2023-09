Maroc, en Corse des collectes s'organisent

Les autorités du Royaume interdisent toujours la majorité de l'aide humanitaire étrangère, notamment celle de la France, mais partout sur le territoire, des particuliers prennent des initiatives, qu'ils soient secouristes ou convoyeurs de dons. A Calvi, deux amis, Serge et Hakim (l'un est restaurateur, l'autre est épicier), ont décidé de prendre les devants. Ils ont lancé un appel aux dons dans plusieurs commerces de Balagne. Et ils prévoient, la semaine prochaine, de partir en direction des villages sinistrés du haut Atlas.

« On veut faire les choses dans les règles »

Ils partiront au volant d'un camion de 14 tonnes et d'un 4x4 afin d'accéder aux endroits les plus reculés. Les deux Calvais sont déterminés pour se rendre au chevet des sinistrés et ont déjà tout prévu, côté formalités, avec le Consulat marocain. Car Hakim le sait, la réglementation douanière peut être une difficulté : « On veut faire les choses dans les règles, on va partir avec des listes, des papiers. C’est bien beau de charger des camions et partir mais moi j’ai des remontées, on m’a dit si vous partez sans les papiers du consulat et dans les règles vous allez vous retrouver bloqués. »

Pour mener à bien cette opération le plus vite possible, un appel est de nouveau lancé aux bénévoles. © Radio France - Maxime Becmeur

Uniquement des produits neufs

En contact avec des associations sur place, Hakim a évalué les besoins, pas d'alimentation, mais essentiellement des vêtements et du matériel de camping : « Il y a une générosité au Maroc, au niveau de l’alimentation et tout ça cela a été au-delà du besoin, ils ont vidé tous les magasins du Maroc »

Les dons attendus doivent être uniquement des produits neufs, Serge insiste sur ce point : « On ne peut pas rentrer de produits usagés au Maroc à l’heure actuelle, c’est porte ouverte à n’importe quoi, il y a des personnes qui vont amener des vêtements propres, d’autres troués et cela demande une logistique de tri et on va perdre un temps fou. »

Les dons attendus doivent être uniquement des produits neufs. © Radio France - Maxime Becmeur

Pour mener à bien cette opération le plus vite possible, Serge lance un appel de nouveaux bénévoles. Sachez que vous pouvez déposer vos dons dans un grand nombre de grandes surfaces, magasins de bricolage et magasins de sport que compte la Balagne.