La 20e édition du festival s’ouvre ce mercredi soir à La Rochelle. Au menu durant cinq jours : un déferlement de stars sur le vieux port, des projections en avant-première, des rencontres professionnelles et des rendez-vous politiques avec notamment la venue annoncée de la ministre de la culture.

Séance de dédicaces de l'équipe de "Plus belle la vie", l'an dernier au Festival de la fiction TV

La Rochelle, France

1/ Des projections gratuites

35.000 spectateurs sont attendus pour la cinquantaine de projections prévues durant les cinq jours du festival, au CGR Dragon (films en compétition, avant-premières, spéciales) et à la Coursive (hors compétition).

Des séances entièrement gratuites, mais attention : il n’y aura pas de places pour tout le monde. Il faut donc se préparer à faire la queue, parfois longtemps à l’avance.

2/ Des avant-premières très attendues

Le festival cherche à mettre en valeur les productions parmi les plus passionnantes de la rentrée télé. Petite sélection :

« Les Rivières pourpres » (en compétition, jeudi 16h30 au CGR Dragon) avec Olivier Marchal et Erika Sainte

« Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi » avec Muriel Robin et Olivier Marchal (hors compétition, jeudi 21h à la Coursive)

« Dix pour cent » (saison 3) avec Thibault de Montalembert (en compétition, vendredi 16h45 au CGR Dragon).

« Deutsh-les-Landes », avec Marie-Anne Chazel, première série tournée en France par Amazon (en compétition, jeudi 16h45 au CGR Dragon)

« Jeux d’influence » de Jean-Xavier de Lestrade, avec Alix Poisson, Laurent Stocker (en compétition, vendredi 16h15 au CGR Dragon)

3/ Un palmarès réputé

Le jury est présidé cette année par l’actrice Marie Gillain, entourée de professionnels représentant toutes les facettes du secteur : producteur, réalisateur, scénariste, compositeur de musique, chaînes de télé…

La soirée de clôture samedi soir (21h à la Coursive) sera l’occasion de décerner 16 prix, parmi 42 œuvres, dont 10 venues d’Europe et 7 séries francophones étrangères. Meilleur téléfilm, meilleure série 52 minutes, meilleure série 26 minutes, meilleure mini-série… à ne pas manquer également, le prix des collégiens remis par des élèves de Charente-Maritime.

Les œuvres primées seront toutes projetées de nouveau le dimanche.

4/ Des séances décentralisées

A Saintes, la séance prévue jeudi d’un épisode des « Petits meurtres d’Agatha Christie » affiche déjà complet.

Il reste des places à l’Eldorado de Saint-Pierre-d’Oléron. Rendez-vous vendredi à 20h30 pour deux épisodes de la série « Sam ».

5/ Des stars en pagaille

Preuve de l’importance prise ces dernières années par la production télévisuelle, les actrices et acteurs célèbres se bousculeront, cette année encore, sur le vieux port de La Rochelle. Petite liste non exhaustive (par ordre alphabétique) :

Aure Atika, Laurent Bateau, Alice Belaïdi, Alex Berger, Dominique Besnehard, Emmanuel Bonami, Max Boublil, Louise Bourgouin, Alexandre Brasseur, Charlie Bruneau, Laure Calamy, Emilie Caen, Fabienne Carat, Stéfi Celma, Ingrid Chauvin, Marie-Anne Chazel, Gilles Cohen, Emilie Dequenne, Armelle Deutsch, Constance Dollé, Audrey Fleurot, Hélène de Fougerolles, Charlotte Gaccio, Marie Gillain, Hippolyte Girardot, Nicolas Gob, Rebecca Hampton, Samuel Labarthe, Hector Langevin, Bernard Le Coq, Florence Loiret-Caille, Valérie Mairesse, Olivier Marchal, Felix Maritaud, Anne Marivin, Nicolas Maury, Thibault de Montalembert, Laure Pester, Sebastien Pierre, Frédéric Pierrot, Alix Poisson, Natacha Régner, Yves Rénier, Muriel Robin, Paul Scarfoglio, Ahmed Sylla, Dominique Thomas, Charlotte Valandray, François Vincentelli, et bien d'autres...

Grand habitué du festival, l'acteur, réalisateur et scénariste Olivier Marchal présentera cette année deux productions très attendues. © Maxppp - Franck Castel

6/ Un contact privilégié avec les vedettes

On peut les approcher grâce aux dédicaces sur le village du festival, lors des séances photo organisées sur le vieux port, à l’occasion des projections, ou tout simplement les trouver attablés aux restaurants et cafés de La Rochelle.

Grand moment pour les fans : les séances de dédicaces du samedi sur le village du festival. « Plus belle la vie » à 11h, « Un si grand soleil » à 15h, « Demain nous appartient » à 17h.

7/ Un aiguillon pour améliorer la qualité

Le festival cherche à sortir la production française de sa monotonie, liée au manque de courage des principaux commanditaires : les grandes chaînes de télé. Malgré cela, cette année est encore marquée par les recettes habituelles : meurtres, disparitions, secrets de famille, maladies terminales. Les questions de société sont peu représentées, et l’humour est rarement présent.

8/ Des rencontres professionnelles

Mercredi après-midi, les « Rendez-vous de la création », inaugurés cette année, pour les producteurs français l’occasion de trouver des financements et des partenaires européens, afin de préparer des lancements internationaux pour des œuvres francophones à haut potentiel.

Les affaires se poursuivront jusqu’à la fin de la semaine. Toutes les chaînes de télévision diffusant de la fiction seront présentes tout au long du festival, mais pas seulement… Aux côtés de TF1, France Télévisions, Arte, on retrouve désormais les nouveaux acteurs de la série, Netflix, Amazon, Youtube, qui présentent également des œuvres.

En dehors des actrices, les femmes sont encore peu présentes dans l’industrie télévisuelle. Le festival s’associe donc cette année à l’Association pour les femmes dans les médias, afin de proposer une rencontre entre productrices (jeudi à 17h).

9/ Un rendez-vous politique

Françoise Nyssen, la ministre de la culture, est attendue vendredi matin à La Rochelle, pour un débat (10h30 à la Coursive) en présence des principaux patrons de chaînes françaises. Au menu, la réforme de l’audiovisuel, et ses conséquences pour le public et le privé.

10/ Retrouvez France Bleu sur le festival

Emissions spéciales, en direct et en public, jeudi (de 16h à 19h), vendredi (de 10h à 12h), samedi (de 10h à 12h). Parmi les invités pressentis : Emilie Dequenne (pour « Une vie après », en compétition, jeudi à 16h45 au CGR Dragon), Fabienne Carat (« Plus belle la vie »), Marie-Anne Chazel (« Deutsh-les-Landes », en compétition, vendredi 16h15 au CGR Dragon), Bernard Le Coq et Grégory Montel (« Vivre sans eux », en compétition, samedi à 9h30 au CGR Dragon).