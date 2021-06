La radio fête ses 100 et les 40 ans de la bande FM : dans le Poitou, les souvenirs d'un deux-sévrien passionné

On fête les 100 ans de la radio et les 40 ans de la bande FM cette semaine et dans le Poitou, retour sur la création des radios libres. En 1981, des habitants du Mellois fondent D4B qui va devenir la radio associative du Sud-Deux-Sèvres. Jean-Claude Clisson, le président fondateur se souvient.

A l'occasion de la fête de la Radio, France Bleu Poitou a décidé de s'arrêter ce mercredi sur un moment très particulier de l'histoire de ce média, à savoir la libéralisation de la bande FM en 1981, dans le sillage de l'élection de François Mitterand. C'est ce qu'on appelle plus communément la création des radios libres, et dans les Deux-Sèvres, à l'époque, un petit groupe d'habitants du Mellois décide de tenter sa chance en créant D4B. La radio basée à Melle existe toujours et nous avons retrouvé son président fondateur. Jean-Claude Clisson a accepté de partager ses souvenirs de l'époque.

Une envie de parler du pays mellois avant tout

A 74 ans dans trois mois, Jean-Claude Clission se souvient encore parfaitement des dates. 16 décembre 1981 : création de l'association D4B. D4B comme les initiales des 5 rivières qui coulent en pays mellois.

"A l'époque, on avait envie de parler de notre territoire. On trouvait que la PQR, les deux journaux du Sud-Deux-Sèvres en parlaient moyennement. On pensait qu'on pouvait faire mieux", raconte-t-il dans un sourire.

Pour lui et ses camarades, le territoire qui comprenait sept cantons à l'époque, était assez riches en événements, en associations et en actualité pour y consacrer une radio.

Un studio improvisé dans les combles

Alors un petit groupe d'agriculteurs, d'ouvriers et d'enseignants, il y avait même un médecin se lance. Première émission : le 26 mai 1982. Les bénévoles ayant tous un travail à côté, les programmes ne débutent qu'à 17 heures. Jean-Claude Clisson se souvient avec émotion du studio improvisé sous les combles du centre socio culturel de Melle.

"On était sous les ardoises, et il faisait terriblement chaud. Les uns les autres on avait amené une table de camping, quelques chaises, la platine et le magnéto. On se faisait tourner le micro".

Pour le journal, l'équipe comptait sur sa propre connaissance du territoire et "piquait un peu dans les journaux locaux", c'est vrai le reconnait avec malice Jean-Claude Clisson qui parle aussi d'effervescence des radios libres.

L'effervescence et l'attrait de la nouveauté

Avant d'être prof de français au collège de Lezay, pas loin de Melle, il avait passé deux ans au Canada où il avit pu écouter quelques radios libres. L'amérique était en avance à l'époque. Il se souvient aussi des radios pirates. Radio Caroline qui émettait depuis un bateau au large de l'Angleterre. Et RIM, la radio pirate "Ici et maintenant" qui émettait depuis la région parisienne. Tout ça, c'était avant 1981. Avant Mitterand. Et à la création des radios libres, il y avait toujours cette sensation de transgression ou en tout cas un attrait pour cette nouveauté. Si au début la radio n'a émis que quelques heures en fin de journée, l'aquipe et les programmes se sont vite étoffés. Dès 85, grâce aux TUC et aux SIVP qui étaient les contrats précaires d'alors, la radio du sud-Deux-Sèvres peut s'appuyer sur quelques permanents. A cette époque, elle propose jusqu'à 40 émissions différentes et rassemble une centaine de bénévoles.

Le château d'eau comme point haut

Pour diffuser ses programmes, la radio doit trouver un point haut. A l'époque, c'est le château d'eau de Melle. C'est là que sera fixé l'émetteur. Pour Jean-Claude Clisson et ses camarades, la technique a aussi été une aventure. Et puis, les réseaux de radio sont apparus. Les NRJ, les fun radio, etc... Tout le monde voulait sa fréquence. "Si j'avais voulu, j'aurais pu me faire beaucoup d'argent" se souvient l'ancien président. A l'époque tous ces grands réseaux radio parcouraient le pays à la recherche de fréquences et étaient prêts à payer cher pour qu'on leur vende.

Des souvenirs marquants

Par la suite, D4B qui n'émetait que sur le pays Mellois a décriché une fréquence à Niort. En 1987, dans son journal des sports, Jean-Claude Clisson recevait d'ailleurs les dirigeants des Chamois Niortais : le président Pierre Figari aujourd'hui décédé, Yvon Augustine, le directeur sportif et Patrick Parizon, l'entraineur. C'était à l'occasion de la montée du club de football niortais en première division. La seule et unique année à ce niveau. Cest la photo qui illustre cet article.