100% Bio sur France 3 ce soir, une comédie de Fabien Onteniente avec Didier Bourdon

France 3 diffuse ce mardi soir à 21h05 une comédie écrite et réalisée pour la télévision par Fabien Onteniente, le réalisateur entre autres de Camping, Trois zéros ou encore Disco. Avec en têtes d'affiche Didier Bourdon et Catherine Jacob. Voici quelques morceaux choisis à découvrir dès maintenant

L'histoire

Gabi Moreno, charcutier « très, très » basque et « très, très » têtu, s’est refermé au fil des ans, désespéré qu’aucun de ses trois enfants ne veuille reprendre sa charcuterie. Un jour, sa fille Marie, une jeune trentenaire qui avait fait une croix sur la maternité, revient au pays pour lui annoncer qu’il va être grand-père d’un… « pas basque » !

Choc sous le béret ! Mais quand Thomas Dubreuil, le copain de Marie, un kiné parisien, qui n’a jamais été présenté à sa belle-famille, débarque chez les Moreno sans prévenir et annonce qu’il est… vegan, les salades vont vraiment commencer… Charcutier basque vs vegan, lequel convertira-t-il l’autre ? Pour le bien de Marie et des Moreno, Gabi et le vegan arriveront-ils à cohabiter sans s’entretuer ?

une comédie de Fabien Onteniente avec Didier Bourdon (Gabi), Catherine Jacob (Hortensia), Lolita Chammah (Marie), Nicolas Bridet (Thomas), Olivier Barthelemy (Peio), Thomas Goldberg (Mikel)

