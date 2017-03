Présidentielle : "Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne croient plus en la politique", selon le rappeur Soprano

Le rappeur marseillais Soprano a été élu personnalité préférée des 7-14 ans, ce qui représente une grande fierté à ses yeux. Il revient aussi avec France Bleu Provence sur la campagne présidentielle et le climat politique actuel.

Soprano, le rappeur marseillais en pleine tournée partout en France, a été désigné comme la personnalité préférée des 7-14 ans, selon un sondage Ipsos pour le Journal de Mickey. "C'est cool. Les enfants doivent être encore plus fiers que moi, ils doivent être en folie", avoue en souriant Soprano. "Et surtout d'être devant des personnalités telles qu'Antoine Griezmann ou Omar Sy, c'est vraiment cool."

En dépit de son succès, il reste attaché à Marseille, sa ville natale, et essaie de promouvoir des valeurs dans ses chansons. D'ailleurs, Soprano suit l'actualité politique et n'hésite pas à dire ce qu'il pense des candidats à l'élection présidentielle.

Une campagne "catastrophique"

D'ailleurs, le rappeur marseillais ne mâche pas ses mots. Cette campagne "est catastrophique", explique-t-il. "Des mises en examen, le racisme qui a augmenté, la division, la peur... (...) J'espère vraiment, surtout pour la nouvelle génération qui arrive, qu'on va arriver à clarifier tout ça et qu'on va arriver à se concentrer sur les problèmes qui touchent vraiment le public, plutôt que de parler de tout ce qu'il y a à côté concernant la politique."

Faisant référence aux affaires concernant le candidat de la droite, François Fillon, Soprano estime que"certains devraient peut-être se retirer maintenant qu'ils sont mis en examen. Il faut respecter les gens qu'ils essayent de représenter."

"Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne croient plus en la politique, et il n'y a pas que les jeunes (...). Je suis dépassé", raconte, désarmé, Soprano. Pour lui, "il faut vraiment aller écouter les gens du peuple et leur laisser la parole, surtout les jeunes, car il commence à y avoir une grosse rupture."

Mais ce n'est pas une raison pour le rappeur d'abandonner le combat et de ne plus aller voter. "Il ne faut jamais lâcher le vote. C'est très important. (...) Il ne faut pas lâcher, parce que c'est un acte citoyen et c'est important."