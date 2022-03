150 ans du HAC : "J'allais derrière les buts au Havre", se souvient Laurent Ruquier

Alors que le HAC fête ses 150 ans ce samedi avec la réception de Caen au Stade Océane du Havre, le présentateur de télévision et homme de radio havrais Laurent Ruquier, partage ces souvenirs de jeunesse avec le maillot Ciel et Marine.

"Les 150 ans du HAC, ça me fait quelque chose", confie Laurent Ruquier. Né au Havre, le présentateur de France 2 a longtemps été supporter du club. Même s'il ne pourra pas être au Stade Océane pour la réception du Stade Malherbe de Caen ce samedi, l'occasion choisie par le club pour fêter ses 150 printemps, il se rappelle avec émotion ses matchs aux couleurs Ciel et Marine.

"À l'époque j'allais au stade Deschaseaux, se souvient Laurent Ruquier. Ce n'était pas encore le stade Océane. J'allais donc à Deschaseaux un samedi soir sur deux et je faisais même les déplacements à l'extérieur, parfois avec le car du club des supporters. Non, vraiment, ça me parle beaucoup, évidemment, de l'anniversaire du HAC". Comme beaucoup, Laurent Ruquier se rappelle l'ascension du club en première division "j'étais là".

C'est avec amusement que l'animateur raconte sa vie de supporter havrais : "à l'époque, on changeait de buts à la mi-temps. En fait, on aimait bien voir le HAC attaquer, donc à la mi-temps, on allait de l'autre côté d'être derrière l'autre but pour continuer à les voir attaquer. C'était quelque chose".

Laurent Ruquier, qui ne cache pas faire des infidélités au HAC en faveur de l'OM, souhaite aux Havrais "une montée prochaine en Ligue 1", en guise de cadeau d'anniversaire.