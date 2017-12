1976, l'année où Johnny Hallyday se produisait sous un chapiteau à Is-sur-Tille

Le "boss" s'est produit de très nombreuses fois à Dijon durant sa carrière. Mais certains fans Côtes-d'Oriens se souviennent aussi de son passage à Is-sur-Tille en 1976. Sandrine Vuillemot la fille du président de l'Entente Commerciale lui avait porté un bouquet de fleurs à la fin du concert.

Certains habitants d'Is-sur-Tille se souviennent encore de cet événement exceptionnel, c'était en 1976, Johnny Hallyday était venu en concert dans la petite cité Côte-d'Orienne... Pas dans une salle de spectacles. Non. Sous un chapiteau en toile installé dans le Parc du Petit Bois! A cet endroit, situé entre la rue de Gemeaux et la rue Charles de Gaulle a poussé, depuis, un lotissement... Mais à l'époque il n'y avait rien, c'était un terrain vague. C'est le papa de Sandrine Vuillemot, alors président de l'entente commerciale d'Is-sur-Tille, qui avait réussit à attirer la superstar du rock Français.

Johnny à Is-sur-Tille: "c'était un truc de fou!"

Sa fille, Sandrine, 49 ans, se souvient pour France Bleu Bourgogne. "C'était un truc de fou! Johnny Hallyday c'était un mythe et c'est vrai que toute la ville d'Is-sur-Tille garde cette image de son passage en Côte-d'Or" se souvient avec émotion la jeune femme. "A l'époque j'étais toute petite et avec ma grande soeur Valérie, à la fin du spectacle nous sommes allées lui remettre un bouquet de fleurs et son regard avec ses yeux bleus, c'est un souvenir qui est ancré à jamais dans ma mémoire de petite fille" explique t-elle.

James lui aussi a vu ce concert

James a 53 ans, cet employé aux espaces verts à la commune de Neuilly-les-Dijon, a vu ce concert à l'époque. Pour lui, Johnny c'est toute sa vie. James est fan depuis la tendre enfance et même avant. D'ailleurs, à sa naissance le 23 juillet 1964, il a reçu Johnny en guise de deuxième prénom. "C'est dur de parler de lui, c'est un grand vide pour tout le monde et surtout pour ses fans. On a tous une pensée pour son épouse, ses enfants (...) la semaine dernière sur les réseaux sociaux on racontait un peu tout et n'importe quoi, on l'a dit mort, ça a été démenti, on avait quand même un peu l'espoir... Mais la maladie a eu le dessus".

Johnny c'était le "sphinx"

Pour les fans de Johnny, sa mort est difficile à encaisser, d'autant que dans l'esprit de la plupart des gens Johnny c'était le "sphinx". Le gars qui s'est toujours remis de tous les coups durs de la vie. James se souvient. "C'était le taulier, c'était le boss, c'était le sphinx, on se rappelle de l'épisode de 2009 où il avait du arrêter sa tournée d'adieux, la fameuse tournée "66". Pendant plusieurs semaines on s'est demandé si on allait le revoir et puis il s'en est sorti".

"On est fier de dire que Johnny est passé à Is-sur-Tille"

Pendant ce temps-là Sandrine, elle, gardera -comme tout ceux qui l'ont vu à l'époque- le souvenir d'avoir entendu Johnny Hallyday, l'idole des jeunes en concert à Is-sur-Tille. "Johnny Hallyday à Is-sur-Tille, quand on en parle autour de nous, on nous dit "ce n'est pas possible, c'est son sosie que vous avez vu"! Bon c'est vrai que son sosie est venu lui aussi, c'était il y a deux ans au foyer des adultes handicapés. Mais on est fier de dire que le vrai Johnny, lui aussi, est passé par notre commune en 1976 grâce à l'Entente Commerciale".