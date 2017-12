Haute-Vienne, France

Rien n'a changé, ou presque chez Sébastien : un an après le tournage de L'Amour est dans le pré, l'éleveur de brebis et de vaches limousines a repris son quotidien dans son exploitation, près de Limoges... aux côtés d'Émilie, sa compagne. Un coup de foudre dans l'émission : aujourd'hui, ils sont pacsés et vivent ensemble : "Comme je l'avais dit dans mon portrait : je suis bien chez moi, et je cherche quelqu'un qui sera bien chez moi. Je pense que je l'ai trouvée !" sourit-il.

Pendant un an, j'ai eu plus l'impression d'être Sébastien de L'Amour est dans le pré, j'ai pris un nom à particule d'un seul coup !

— Sébastien

Pour autant, la soudaine célébrité est arrivée : "On est allé passer trois jours à Londres, et on a été reconnus dix fois ! J'ai trouvé ça quand même hallucinant !" réagit l'éleveur. Habitué aujourd'hui à voyager, il est régulièrement reconnu sur les aires d'autoroutes, en covoiturage ou dans la rue : "On se rend compte que beaucoup de monde regarde l'émission", confie-t-il.

"On rentre dans leur quotidien"

Depuis le bilan de la saison 12, Sébastien ne reçoit plus de lettres de prétendantes, mais des lettres de soutien : "Sur les réseaux sociaux, on est souvent beaucoup critiqué. J'ai fait l'erreur de regarder pendant la diffusion, car dans la vraie vie, les gens sont beaucoup plus sympathiques. On rentre dans leur quotidien, on ne s'en rend pas compte", explique-t-il.

Sébastien et Emilie retrouvent régulièrement "Gégé" et Anne-Marie, un autre couple haut-viennois issu de L'Amour est dans le pré - Sébastien

Le couple retrouve régulièrement d'autres candidats, et notamment Gérard, dit "Gégé", l'autre agriculteur Limousin de la saison 12 : "On se voit de temps en temps, c'est très sympathique. On est embarqué dans le même bateau, et on aime en discuter pour avoir vécu cet emballement médiatique tous ensemble."