2019, tous à vélo en Bourgogne !

Tous les jours, France Bleu Bourgogne vous propose une sélection d'infos qui parlent de la Côte-d'Or, glanées sur internet et les réseaux sociaux, et en ce début de nouvelle année, c'est décidé, on se met au sport, et plus particulièrement au vélo.

Côte-d'Or, France

Bonne résolution

C'est décidé, cette année, on se met au sport, et plus particulièrement au vélo. Nous vous avons déniché un site qui va nous y aider : "La vélo vie" propose toute une série de ballades, de séjours ou de visites de la région à vélo accompagné d'un guide. La véléo vie est basée à Saint appolinaire dans l'agglomération dijonnaise.

Des ballades pour tous les goûts

Pour vous donner une idée du panel de sorties organisées, cela va de randonnées sur la Route des vins de Bourgogne, en passant par des ballades à Dijon pour en découvrir les dédales, l'architecture et des lieux "nature" du centre ville. Il y a aussi des visites à vélo à Beaune ou des ballades guidées en Côte-de Nuits. Il y a même des découvertes pour le moins surprenantes et originales, comme la celle d'une petite grotte. Elle se déroulera le samedi 12 janvier. La vélo vie propose d'ailleurs une petite vidéo en avant première

Et on souhaite bien sûr qu'en cette année 2019 tout va rouler pour vous, et pour la vélo vie de Saint Appollinaire.