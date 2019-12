2020 vue par Bernard Thévenet : "une étape du Tour de France 100% iséroise"

Les 13, 14 et 15 juillet prochain le Tour de France passera trois jours dans notre département. Pour en parler, nous avons interrogé Bernard Thevenet, double vainqueur de la grande boucle en 1975 et 1977.

Isère, France

Après avoir parlé des souvenirs de Noël de plusieurs illustres Isérois la semaine dernière, on se penche cette semaine sur les grands rendez-vous de l'année 2020. Le cycliste Bernard Thévenet anticipe le passage du Tour de France les 13, 14 et 15 juillet.

Le cycliste isérois Bernard Thévenet Copier

Une étape 100% iséroise

On en avait été privés en 2019...mais on se rattrape en 2020 ! Le Tour de France vient fêter le 14 juillet en Isère avec une étape 100% Iséroise entre la Tour-du-Pin et Villard-de-Lans. "Un beau parcours, assez piégeux", analyse Bernard Thévenet, "il y a beaucoup de possibilités d'attaquer et beaucoup de possibilités pour ceux qui sont un peu loin au classement général. C'est ce qu'on appelle une étape-piège parce qu'on ne sait jamais bien où ça va partir et comment ça va se dérouler."

Une victoire française sur le Tour ?

La question que l'on s'est beaucoup posée en 2019 et que l'on se pose plus que jamais en 2020 c'est bien sûr : "va-t-on enfin voir un français triompher à nouveau de la Grande boucle ?" Aujourd'hui, les espoirs reposent sur Thibaut Pinot, de l'équipe Groupama-FDJ. "Il a donné de bonnes garanties sur le Tour 2019. Le problème de Thibaut c'est qu'il finit rarement très bine ses Tours de France. Il semble dépassé par l'enjeu. Mais avec le profil du Tour cette année, je pense qu'il a de bonnes chances de bien figurer", estime Bernard Thévenet.