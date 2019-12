2020 vue par Jean-Marc Rochette : "Grenoble et la région traduits en anglais"

Après avoir parlé des souvenirs de Noël de plusieurs illustres Isérois la semaine dernière, on se penche cette semaine sur les grands rendez-vous de l'année 2020. Pour le dessinateur isérois de bandes-dessinées Jean-Marc Rochette, l'année s'annonce chargée.

Le dessinateur de bandes-dessinées Jean-Marc Rochette

Deux bandes dessinées

Auteur de deux bandes dessinées mettant en scène les montagnes iséroises, "Ailefroide" et "Le Loup", Jean-Marc Rochette a eu la bonne surprise de voir ses écrits remporter un grand succès : "je pensais qu'Aliefroide marcherait bien mais là on en est à plus de 60.000 exemplaires vendus. Le Loup en est à 45.000 en quelques mois." Une réussite telle que Le Loup fait partie des 43 œuvres de la sélection officielle du festival de BD d'Angoulême.

Un succès qui s'exporte bien au-delà des frontières de l'Isère puisque les deux volumes ont eu droit à des traductions en plusieurs langues. "En polonais, italien et espagnol" pour Le Loup et en anglais pour Ailefroide. "Ça va s'appeler Altitude, ce qui est plus universel. Ça va sortir dans quelques mois et j'ai hâte de voir Grenoble et la région traduits en anglais, c'est amusant."

Un dessin animé

Cerise sur le gâteau, une version dessin animé du Loup est en préparation. "C'est une idée de Xilam, ceux qui ont fait Oggy et les cafards et les Zinzins de l'espace. C'est parti pour un long-métrage qui va commencer bientôt. C'est vraiment une belle surprise !" Mais l'auteur n'entend pas lâcher les droits de son œuvre comme ça. Il avait aussi une exigence : "la seule chose que j'ai demandé et ça a été accepté, c'est que l'on reconnaisse les montagnes de l'Oisans. Je pense que les designers vont venir dans la vallée avec moi et je leur ferai prendre des photos. Ils vont se faire les mollets et prendre un bon bol d'air frais !"