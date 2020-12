"2021 Les Enfoirés à côté de vous" : les concerts maintenus sans public

"Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid" : cette année encore ces paroles - malheureusement toujours d'actualité - vont donc résonner dans les concerts des Enfoirés.

Le concert avec la troupe de chanteurs, acteurs, sportifs et célébrités va être en effet enregistré comme prévu en janvier à Lyon et sera, comme chaque année, retransmis sur TF1 et simultanément sur France Bleu vers le mois de mars. Il sera également disponible en double DVD et double CD.

Le single des Enfoirés 2021 s’appellera « Maintenant ». Slimane en est l'auteur, les compositeurs sont Slimane - Yaacov Salah – Meir Salah.

Slimane en concert France Bleu Live © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Plus que jamais donc, les Restos du Cœur ont besoin de votre soutien pour cette édition inédite des Enfoirés.

1 CD ou 1 DVD acheté = 17 repas pour les Restos du Cœur !

Pour faire un don dès maintenant, le site des Restos