24 Heures : Bixente Lizarazu au Mans pour tourner un docu sur Fabien Barthez

Les deux gloires de l'Equipe de France de football championne du monde 1998 participent à la parade des pilotes ce vendredi au Mans, à la veille du départ des 24 Heures : Barthez parce qu'il participe à la course, Liza parce qu'il réalise un documentaire sur son ami.

Un petit air de France '98 flotte sur la grande parade des pilotes ce vendredi au Mans, à la veille du départ de la 85e édition des 24 heures : Fabien Barthez et Bixente Lizarazu côte à côte dans la même voiture défilent devant le public. Au micro de France Bleu Maine, Bixente Lizarazu explique qu'il est arrivé dès jeudi matin au Mans, pour assister aux dernières séances d'essais : "Je suis là pour supporter Fabien et aussi parce que je fais un documentaire sur lui, sur Fabien Barthez le pilote automobile. Je le suis depuis presque deux ans, ses premiers essais en Espagne et aussi chez lui". Ce documentaire de 26 minutes sera diffusé sur la chaîne L'Equipe.

C'est la troisième participation de Fabien Barthez aux 24 heures du Mans, engagé avec l'écurie qu'il a fondée avec Olivier Panis, Panis Barthez Compétition. Il avait terminé 5e de la catégorie LMP2 en 2016.