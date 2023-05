24 heures du Mans : l'acteur Michael Fassbender revient pour le centenaire

Il était parvenu à terminer la course pour sa première participation en juin 2022, ce qui était déjà en soi un petit exploit : le 10 juin 2023, l'acteur irlandais Michael Fassbender sera de nouveau au départ des 24 heures du Mans, dont la liste complète des engagés vient d'être dévoilée à un peu plus d'un mois du centenaire de la course. Le comédien pilotera cette fois encore une Porsche 911 RSR sous les couleurs de Proton Compétition, l'écurie de l'acteur américain Patrick Dempsey .

Connu pour son rôle de Magneto dans la saga X-Men et nommé deux fois à l'Oscar du meilleur acteur pour Twelve years a slave et Steve Jobs, Michael Fassbender est annoncé dans plusieurs films prochainement. Il sera entre autres à l'affiche du nouveau film de David Fincher, The Killer .