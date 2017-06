24 Heures du Mans : la chaleur va influer sur la course

34 degrés annoncés dimanche en Sarthe pour les dernières heures des 24 Heures du Mans. La température est un élement important à prendre en compte pour les team car le réglement change à partir d'une certaine température.

Il va faire chaud pour cette 85e édition des 24 Heures du Mans. Les températures pourraient dépasser les 30 degrés samedi et dimanche… Il fera encore plus chaud dans les voitures. Les pilotes vont devoir s’adapter mais cette chaleur pourrait aussi avoir une incidence sur la performance des bolides.

Le règlement change quand la température est trop haute

Pour protéger les pilotes, le règlement exige que la température à l’intérieur de la voiture ne soit pas supérieure à 7 degrés par rapport à la température extérieure. Mais les Toyota n’ont pas de clim… alors pour rafraîchir le cockpit c’est un peu le système D reconnait Pascal Vasselon, le directeur technique de la firme nippone :

On a des ouvertures sur les fenêtres, on peut avoir des ouvertures sur l'avant de la monocoque, on a un certain nombre d'ouvertures qui permettent de ventiler le cockpit. C'est tout bête en fait.

Quitte à perdre un peu en aérodynamisme, sinon c’est passage obligatoire au stand. Car l'article 10.10.3 du règlement indique bien que si la température ambiante atteint 32 degré alors le temps de conduite est limité à 80 minutes, pour les voitures sans climatisation.

La chaleur pourrait rebattre les cartes en tête de la course

Et ça arrange bien Porsche, en embuscade derrière la firme japonaise. Le pilote allemand André Lotterer a gagné trois fois les 24 Heures du Mans avec Audi : "C'est vrai qu'on voit que les Toyota sont plus fortes que nous pour l'instant (...) mais bon ce n'est pas toujours la voiture la plus rapide qui gagne au Mans. Personne n'arrive à faire des simulations dans ces conditions [de chaleur]. Ce sont des voitures qui sont poussées très loin à l'efficacité. L'aérodynamique est poussé au maximum. Si on ouvre un peu plus les ouvertures pour refroidir la voiture, ça change énormément l'efficacité de la voiture. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'imprévu".