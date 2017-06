24 Heures du Mans : la malédiction continue pour Toyota avec deux abandons

Les 24 Heures du Mans devraient une nouvelle fois échapper à Toyota... La marque japonaise a perdu deux voitures à un quart d'heure d'intervalle dans la nuit de samedi à dimanche. Le troisième bolide nippon est loin derrière au classement... C'est donc Porsche qui devrait remporter son 19e titre !

Incroyable. Les 24 Heures du Mans échappent encore à Toyota... Et pourtant, la firme japonaise avait mis (presque) toutes les chances de son côté. Trois voitures engagées, une journée test de bonne augure, la pole position et le record du tour pour le poleman Kamui Kobayashi... mais dans la nuit de samedi à dimanche, tous les espoirs nippons se sont écroulés. A quelques minutes d'intervalle, la première voiture a eu un problème de moteur à 01H15 et la deuxième a eu un accrochage à 01H35. Il reste bien une troisième Toyota en course mais elle a plus de 90 minutes de retard sur la Porsche n°1 en pole position. Un retournement de situation qui a affolé les réseaux sociaux.

Toyota "tellement triste"

L'écurie commente sobrement sur Twitter : "Incroyable. Tellement triste. La n°9 abandonne".

Un fan qui suit la course à la télévision n'a "pas besoin de mots". Les visages tristes des techniciens de l'écurie japonaise rappellent les larmes de l'édition 2016, quand la Toyota en route pour la victoire s'arrête dans la dernière ligne droite de la course quelques minutes avant 15 Heures...

Le rideau tombe sur le stand de la numéro 9... Seule la 8 reste en course, loin derrière la Porsche n°1 qui file en tête.

C'est au tour du rideau de la @Toyota_Hybrid #9 d'être baissé. Seule la #8 reste en course. #LeMans24 pic.twitter.com/ydHSWcpsSd — 24 Heures du Mans (@24heuresdumans) June 18, 2017

Incompréhensible, ça c'est sur !

Au réveil, Pete Kent n'y comprend plus rien : "Tu te couches, Toyota est en pole, mais quand tu te réveilles tu ne comprends plus du tout ce qui se passe".

When you go to bed & the car in front is a Toyota but when you wake up you don't know wtf is going on #LeMans24 #LM24 pic.twitter.com/pTd8zAcbc4 — Pete Kent (@NotPoshPete) June 18, 2017

Toyota n'a plus "qu'un pistolet" écrit Stoo, mais les balles sont en caoutchouc et un drapeau avec écrit "PAN"...

Morning update: Toyota have one bullet left in the gun, but it's a rubber bullet and a cartoon gun with "BANG" on a piece of cloth #lm24 — Stoo G (@FormulaStoo) June 18, 2017

Du coup, les décus sont allé se coucher... comme "Patchouli O'Donovan" : "J'allais faire une nuit blanche mais la malchance de Toyota m'a envoyé au lit à 4 heures du matin. J'ai dormi 3H30".

Was looking to pull all nighter but after the luck of Toyota sent my dejected self to bed at 4am. 3.5 hours sleep thereabouts #Mobil1RLM — Patchouli O'Donovan (@patchzilla) June 18, 2017

"Que doit faire Toyota pour gagner les 24 Heures du Mans" s'exclame Clyde. "L'équipe a eu le cœur brisé plus souvent que les fans de l'équipe d'Angleterre".