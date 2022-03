24 heures du Mans : la star d'Hollywood Michael Fassbender dans l'équipe de Patrick Dempsey

C'est un rêve pour lequel il travaille depuis plusieurs années : en juin 2022, l'acteur germano-irlandais Michael Fassbender va participer aux 24 heures du Mans. Son nom figure dans la liste officielle des engagés de la 90e édition, dévoilée ce jeudi. Après deux saisons en European Le Mans Series pour faire ses armes, Michael Fassbender prendra le départ de la plus grande course d'endurance automobile au monde sous les couleurs de l'écurie de Patrick Dempsey, acteur dans Grey's Anatomy et Bridget Jones, et habitué du circuit manceau.

Une épreuve "magnétisante"

Connu au cinéma pour son rôle de Magnéto dans la série X-Men, mais aussi pour sa performance dans le film Twelve Years A Slave qui lui a valu une nomination aux Oscars, Michael Fassbender a pu découvrir le circuit du Mans en 2021 lors de la journée test des 24 heures. Convié par le team Dempsey-Proton Racing, il avait alors effectué 11 tours pour un chrono de 4’08’’283.

Dans une interview aux organisateurs de Le Mans European Series, Michael Fassbender a ainsi résumé ce que représente Le Mans pour lui : "L’histoire de cette épreuve la rend magnétisante. Quand on songe à comment elle a débuté, les pilotes qui y ont participé, les constructeurs automobiles qui y vont pour s’affronter, on se dit que cela constitue un immense héritage".