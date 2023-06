24 Heures du Mans : le basketteur superstar Lebron James "a hâte" de donner le départ samedi

Deux mots. Deux jours après avoir été désigné starter du Centenaire des 24 Heures du Mans , Lebron James a commenté l'annonce de l'ACO d'un très sobre "can't wait !!" (j'ai hâte !!) sur le réseau social Twitter.

Derrière ce tweet, dans l'avalanche de commentaires, on trouve quelques remarques ironiques. "Il n'a probablement jamais entendu parler et n'a aucune idée de ce qu'est cet événement" réagit ainsi @forthesp0rts.

Plus sympa, Maël invite le King - surnom du basketteur au palmarès de légende - à l'apéro : "hello lebron do you want an apero à la maison ? 100% le mans ici" (Bonjour Lebron, est-ce que tu veux venir prendre l'apéro à la maison).

Et pourquoi pas regarder tout simplement la course avec le recordman de points de la NBA, le championnat de basket américain ? C'est ce que tente Alanis : "LeBron will you come to the KFC that overlooks the track with me" (Lebron est ce que tu viendrais avec moi au KFC depuis lequel on peut voir le circuit).

Pour l'instant, le roi Lebron James n'a pas répondu aux fans sarthois...