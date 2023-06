24 Heures du Mans : LeBron James a-t-il reçu deux millions de dollars pour donner le départ ?

"Pilotes, démarrez vos moteurs", la traditionnelle phrase pour lancer la course des 24 Heures du Mans a été prononcée par LeBron James samedi 10 juin. Le champion américain de basket était le "starter" de cette édition-anniversaire . Les 62 bolides roulent déjà depuis plusieurs heures quand le journal sportif L'Équipe publie un article indiquant qu'il aurait perçu près de deux millions de dollars, soit 1.851.100 euros, pour lancer la course.

ⓘ Publicité

Sollicité par France Bleu Maine, l'Automobile club de l'ouest (ACO), organisateur des 24 Heures du Mans affirme n'avoir jamais payé de starter de toute l'histoire. L'ACO poursuit : "les starters viennent à titre gracieux".

Selon nos informations, les personnalités qui donnent le départ de la course s'engagent uniquement à prononcer en français la phrase "pilotes, démarrez vos moteurs". Ils n'ont ni l'obligation de rester un temps imparti sur la course, ni l'obligation de publier du contenu sur leurs réseaux sociaux pour faire la promotion de la course.

La venue de LeBron James a toutefois permis de donner de la visibilité à la course. "Plus d'un millier d'articles a été publié à l'international sur la venue de LeBron James", a relevé l'Automobile club de l'ouest. Et puis, quand le champion publie sur son compte Instagram -suivi par 155 millions de personnes- une "story" qui reste 24 heures, cela est une grande vitrine pour la compétition.