24 Heures du Mans : les LMP2 toujours plus vite... au risque d'accidents ?

La sécurité des pilotes pose question cette année aux 24 Heures du Mans. C'est l'un des sujets de discussion dans le paddock. Car avec la nouvelle réglementation de l'ACO, les LMP2 vont beaucoup plus vite que l'an passé... Plus vite même que les LMP1 à certains endroits du circuit.

Des LMP2 qui doublent des LMP1 dans la ligne droite des Hunaudières. C'est ce que l'on pourrait voir cette année lors de la 85e édition des 24 Heures du Mans. Et pourtant la catégorie reine va elle aussi plus vite que l'an dernier ! C'est une nouvelle réglementation de l'ACO qui le permet, au risque d'accidents, selon certains patrons d'écuries.

Les LMP2 roulent beaucoup plus vite

Les prototypes de la catégorie 2 ont gagné 100 chevaux et dix secondes au tour par rapport à l'édition 2016. Les plus rapides atteignent les 341 km/h et réussissent à doubler en bout de ligne droite des Hunaudières des LMP1 alors qu'elles roulent elles aussi plus vite que l'an dernier.

Des risques d'accrochages ?

Du jamais vu et plusieurs pilotes craignent des accidents entre P1 et P2 et des sorties de piste à Mulsanne. Le risque d'accrochages est plus élevé redoute le pilote Porsche Neel Jani :

Ça peut donner des moments très dangereux. Et puis quand tu as des pilotes pas très habitués qui roulent seulement pour cette course en LMP2 seulement ici au Mans, ça peut donner des moments spéciaux. Il y a un potentiel pour des problèmes - Neel Jani, pilote Porsche

Un risque en plus pour Olivier Panis

L'ancien pilote et désormais patron de l'écurie Panis Barthez Compétition engage deux LMP2 : "Moi je trouve que ce n'était pas nécessaire que ça aille aussi vite en terme de sécurité et de problèmes de fiabilité. Après, ce sont des choix qui ne me regardent pas, qui ont surement été très réfléchi. C'est vrai qu'il fallait des nouvelles voitures, les autres étaient un peu anciennes". C'est le manque de sécurité qui avait poussé Olivier Panis a mettre fin sa carrière de pilote après les 24h du Mans 2011 et les spectaculaires accident de Mac Nish et Rockenfeller.