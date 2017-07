24 Heures du Mans : Porsche arrête la LMP1

Un an après le départ d'Audi, c'est au tour de Porsche d'annoncer vendredi l'arrêt de la fabrication de LMP1. L'écurie allemande reste engagée dans le championnat GT mais on ne verra plus les 919 sur le circuit des 24 Heures du Mans. Porsche va se consacrer à la Formule E en 2019.

La rumeur était de plus en plus insistante, c'est désormais officiel : Porsche se retire de la catégorie LMP1 de l'endurance d'ici la fin de la saison.

Après trois victoires consécutives aux 24 Heures du Mans et un nombre record de coupes soulevées sur le légendaire circuit manceau, l'écurie allemande va se consacrer à la Formule Electrique d'ici 2019. Dans un communiqué l'Automobile Club de l'Ouest, promoteur du WEC - le championnat du monde d'endurance - "regrette ce départ précipité" :

L'Automobile Club de l'Ouest, promoteur du WEC, regrette ce départ précipité, comme la brutalité de cette décision de la part de ce constructeur couronné des plus beaux lauriers de l'Endurance.

Il ne reste donc plus que Toyota en lice dans la catégorie "reine" qui a déjà vu le départ de Peugeot en 2012, puis Audi l'an dernier. L'ACO annonce d'ors et déjà travailler "sur les contours de la saison 2018 qui sera par ses nouveautés tout à fait exceptionnelle".