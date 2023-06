24 heures du Mans : qui va donner le départ ? "Vous ne serez pas déçu", promet l'ACO

On le saura "très très tard" mais promis, "vous ne serez pas déçu" : voilà comment le président de l'Automobile Club de l'Ouest a répondu ce vendredi 2 juin aux médias sarthois qui l'ont questionné sur le nom du starter du centenaire des 24 heures du Mans. Alors que les festivités viennent de débuter et à une semaine du départ programmé le samedi 10 juin 2023, le nom de la personnalité qui va agiter le drapeau français pour lancer la course des 24 heures n'est toujours pas connu.

Star d'Hollywood ou grand nom de l'automobile ?

Les conjectures vont bon train, soutenues par l'attente autour de cette édition particulière des cent ans des 24 heures du Mans. Pierre Fillon, président de l'ACO, a choisi de faire durer encore le suspense ce vendredi, en marge d'une conférence de presse sur le dispositif de sécurité de l'événement. Faut-il s'attendre à une star hollywoodienne, comme Brad Pitt qui avait déchaîné les passions en 2016 et décuplé la médiatisation de la course ? À moins que l'ACO ait choisi de privilégier un grand nom de l'automobile. En tout cas, l'annonce n'aura aucun impact sur la billetterie des 24 heures du Mans, cette édition du centenaire se déroulant à guichet fermé.