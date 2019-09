25 ans de la série Friends : ces répliques cultes qu’on n’est pas prêt d’oublier

Pour ses 25 ans d’existence, Warner Bros, le producteur de la série « Friends » propose toute une série événements. Un pop-up store ouvre ses portes à New York, des projections sont prévues et des lignes de meubles et de jouets ont été lancées. Voici une compilation des scènes et répliques cultes.

C’était il y a bientôt 25 ans, le 22 septembre 1994, les spectateurs de la chaîne de télévision ABC découvraient les six personnages de la série Friends. Rachel, Phoebe, Moncia, Ross, Chandler et Joey sont depuis passés en dix saisons à la postérité. 15 ans après la diffusion du denier épisode, la série « Friends » continue de conquérir de nouveaux spectateurs, notamment par le biais de sa diffusion sur Netlfix.

On vous propose de vous replonger dans les répliques cultes de la série "en version originale".

La musique du générique

En dix saisons de nombreuses répliques de la série sont devenues cultes, à tel point que même ceux qui ne sont pas anglophones les répètent en version originale. Les première notes du générique de la série « Friends » sont à eux seuls reconnaissables par des milliers de fans dans le monde.

Pivot

La scène du canapé qu’il faut pivoter dans l’escalier. Ross, hurle à loisir sur Rachel et Chandler. Le « Pivot » de Ross devient Pivote en français mais est nettement plus savoureux en version originale.

We were on a break

La réplique phare de Ross est Rachel revient elle aussi à de nombreuses reprises dans les épisodes. Voici une compilation vidéo (non exhaustive) de la fameuse phrase en version originale.

La chanson Smelly Cat

Les talents de chanteuse de Phoebe n’ont rien à envier à ses talents de parolière. La chanson smelly cat est là pour en témoigner.

Oh my god

C'est la phrase la plus répétée en 10 ans de série : "Oh my God" (Oh mon Dieu) qui est prononcé 1.031 fois sur les 10 saisons.

How you doin

La phrase du séducteur Joey ne revient pas aussi souvent mais elle est aussi l'une des répliques récurrente de la série.

Des événements partout dans le monde pour les 25 ans.

Pour ses 25 ans d’existence, Warner Bros, le producteur de la série « Friends » propose toute une série événements. Un pop-up store ouvre ses portes à New York, des projections sont prévues et des lignes de meubles et de jouets ont été lancées. À Paris, le célèbre canapé orange du Central Perk sera installé au jardin du Palais-Royal dans le Ier arrondissement à partir du 12 septembre. Ce sera aussi le cas dans plusieurs villes des Etats-Unis, du Canada et d'Europe.