2h30 de direct télé chaque jour pendant les Boucles de la Mayenne, course cycliste du 27 au 30 mai

Malgré l'épidémie de coronavirus, il y a de grandes chances que les Boucles de la Mayenne se déroulent cette année normalement, après l'annulation de l'édition 2020.

Les équipes de production et de réalisation de la Chaîne l'Equipe sont venues cette semaine en Mayenne pour analyser le parcours, imaginer l'emplacement des caméras, et du studio à l'arrivée de chaque étape. Une bonne nouvelle pour les amateurs de cyclisme.

Pierrick Guesné, le patron des Boucles, s'en réjouit : "la bonne nouvelle c'est qu'on aura tous les jours deux heures et demi de direct et non pas deux comme on l'avait imaginé, ça c'est génial. Les équipes de télé qu'on reçoit viennent faire des repérages pour l'installation de tout leur matériel et regardent aussi le parcours pour découvrir tel ou tel point chaud".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Patrick Chassé, commentateur vedette de la chaîne sportive, confie à France Bleu Mayenne son bonheur de partager avec le public mayennais la ferveur qui entoure cette compétition :"les gens, les riverains aiment beaucoup cette course. Ils se sont appropriés cette course. C'est un peu comme une amitié, ça se construit, la relation se fidélise". Evidemment, restez également fidèles à France Bleu qui vous permettra de suivre en temps réel cette magnifique course.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Etapes de l'édition 2021 :

Jeudi 27 mai - Le Genest-Saint-Isle / Ambrières-les-Vallées

Vendredi 28 mai - Vaiges / Evron

Samedi 29 mai - Saint-Berthevin / Craon

Dimanche 30 mai - Méral / Laval