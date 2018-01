Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

3 ans après, sommes-nous toujours Charlie ? C'est la question du dossier de France Bleu Pays Basque en ce lundi matin. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi exécutent 11 personnes à Charlie Hebdo. Parmi les victimes : Cabu, Wolinksi, Honoré, Tignous, Charb ou encore l'économiste Bernard Maris.

A Bayonne, dès le soir même des anonymes se réunissent spontanément

Le samedi (10 janvier 2015), 20.000 personnes marchent dans les rues de Bayonne au nom de la liberté d'expression

En janvier 2015, Bayonne et le Pays Basque sont Charlie © Radio France - -

Trois ans plus tard, tous se souviennent mais avouent être passés à autre chose. Les attentats de Paris, du Bataclan, de Nice ont suivi et il y a comme un besoin de repli sur soi, sur des valeurs plus simples.

le numéro des survivants enregistre des records

Les Une de Charlie Hebdo du 14 janvier 2015 et 3 janvier 2018 © Radio France - -

Le mercredi suivant les attentats, les ventes du numéro des survivants le n° 1178 se vend par millions : 8 millions sur l'ensemble de la France. Et sur le ressort de Bayonne Diffusion Presse qui livre les journaux de Mimizan à Béhobie.

- 120 ventes en moyenne chaque semaine avant attentat,

- 50.000 ventes du numéro post attentat, celui des survivants sur la côte atlantique

- 370 exemplaires en moyenne aujourd'hui

La mise en case à Bayonne Diffusion Presse qui livre les marchands de journaux de Mimizan à Behobie - Bayonne Diffusion Presse

La liberté d'expression plus que jamais primordiale

Charlie, 3 ans après selon Marko dessinateur basque pour FB Pays Basque © Radio France - Marko

Les dessinateurs de presse eux se déclarent toujours plus motivés que jamais. Urbs, dessinateur pour Sud OUest et le Canard Enchainé est l'invité de France Bleu Pays Basque

