4,8 millions de téléspectateurs pour les Bodin's : le duo comique tourangeau large leader de l'audimat

Encore un énorme duo pour Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, les Bodin's : les deux comiques originaires de Touraine ont rassemblé 4,8 millions de téléspectateurs, hier soir, devant M6.

Champions des entrées dans les salles de spectacles et au cinéma, les Bodin's ont aussi cassé la baraque à la télévision, hier soir.

Après avoir triomphé au cinéma en fin d'année dernière avec plus d'1,6 million de spectateurs pour leur film "les Bodin's en Thaïlande", le duo tourangeau formé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet a encore cartonné, ce mercredi soir : leur première émission réalisée spécialement pour la télévision a réuni plus de 4,8 millions de téléspectateurs sur M6.

Les Bodin's ont attiré deux fois plus de spectateurs que le programme de TF1, deuxième chaine la plus regardée de cette soirée du 9 février.