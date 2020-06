France Bleu Mayenne a 40 ans : "votre radio a ouvert la voie aux autres locales du réseau France Bleu"

Il y a 40 ans jour pour jour, France Bleu Mayenne est née. Ou plutôt Radio Mayenne, créée à Laval le 16 juin 1980, la deuxième radio locale de Radio France, mais la première locale rurale du groupe. Sibyle Veil, présidente-directrice générale de Radio France, a fêté un joyeux anniversaire aux équipes et aux auditeurs de France Bleu Mayenne ce mardi matin.

"Une station locale, c'est une petite collectivité avec des liens très forts entre toutes les équipes, très forts aussi avec les auditeurs. Il ne fait aucune doute que la promesse de France Bleu, cette promesse de proximité et de solidarité, est une très belle promesse d'avenir"

France Bleu Mayenne est un modèle qui s'est avéré payant, qui a montré sa pertinence ?

En fêtant les 40 ans de France Bleu Mayenne c'est un peu les 40 bougies du réseau France Bleu que l'on fête, votre radio a ouvert la voie aux autres stations locales du réseau France Bleu. Quarante ans plus tard, 44 stations locales plus tard, et 3,5 millions d'auditeurs plus tard, l'importance de la proximité qu'incarne toutes nos radios locales est devenue aujourd'hui une véritable évidence.

D'autant plus ces dernières semaines en pleine crise du coronavirus ?

Si on repense à ce qui s'est passé ces dernières semaines avec la crise sanitaire, et si on remonte un peu plus loin avec la crise des Gilets Jaunes, on voit qu'à chaque fois la proximité et la solidarité que vous incarnez avec toutes les équipes, c'est ce que les Français attendent. Nos radios locales sont un véritable compagnon du quotidien. Et j'en profite pour remercier l’engagement de toutes les équipes de la station qui pendant toute cette crise ont été à la hauteur de leur mission. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide sur l'antenne, beaucoup de dialogue avec les auditeurs qui appelaient chaque jour par centaine. Votre réseau est en circuit-court avec les auditeurs.

Radio Mayenne a été un laboratoire pour tester des choses et créer le réseau France Bleu ?

Oui quand on a vu le succès de cette radio locale, avec toutes ses valeurs de proximité, un état d'esprit, de l'entraide, un ton très humain, de la bienveillance. Le fait de mettre en valeur une économie à visage humain, des acteurs locaux de la culture, des équipes sportives. France Bleu Mayenne est un excellent exemple, c'est tout cela que vous défendez, c'est ça la touche France Bleu et c'est ce qui plaît aux auditeurs.

Que représente la Mayenne pour Radio France ?

La Mayenne, vu de Radio France, c'est un formidable lieu d'innovation, et je me réjouis beaucoup que votre station et toutes les équipes y participent pleinement, en relation avec un certain nombre d'entreprises locales en pointe sur les nouvelles technologies immersives, qui vous ont permis d'inventer, d'innover, de proposer des expériences inédites, comme cette série documentaire "imMERsif", qui associe la vidéo à 360° et le son binaural. Et chaque année c'est un petit bout de Mayenne qui vient nous voir à la Maison de la Radio, puisque nous accueillons les Laval Virtual Days, les acteurs de votre département, pour les mettre à l'honneur, et partager avec le grand public les innovations.

Jean-Emmanuel Casalta, directeur du réseau France Bleu, était également notre invité ce mardi matin.

La création de Radio Mayenne, "ce n'était pas une idée folle, ou plutôt il y a des idées folles qui ont de l'avenir. En quarante ans, France Bleu Mayenne, et France Bleu en général, a démontré son utilité et son côté absolument essentiel, qu'on a encore vu récemment. Les idées folles ont de l'avenir"

"Radio Mayenne a fait des petits, 43 stations locales, une grande famille. Le modèle de France Bleu Mayenne s'est répandu partout, à travers toute la France, avec une extraordinaire fidélité de nos auditeurs. C'est une promesse que l'on tient depuis le premier jour, rendre service au quotidien à nos auditeurs, les divertir, donner l'information locale, valoriser la vie culturelle locale, c'est tout ce qu'on fait tous les jours".

L'histoire d'amour que France Bleu Mayenne écrit avec ses auditeurs est tout à fait exceptionnelle

"France Bleu Mayenne est la radio qui accompagne le club de foot de Laval depuis le premier jour, celle qui a suivi les crises qu'a connu ce département. Quand on vit des événements forts avec des gens, on construit une relation forte, elle perdure. Et si on est fidèle à sa promesse de départ, on reste ensemble"